¡Atención venezolanos!: esto es lo que pasa si no se retira la cédula de identidad luego de 30 días de ser tramitada

El Servicio Administrativo de Identificación, Migración y Extranjería (SAIME) advierte que, si no se retira la cédula de identidad en un lapso de 30 después de haber sido tramitada deberá solicitar una nueva cita, debido a que el documento es desincorporado.
En caso de robo, hurto o extravío de la cédula de identidad, deberá esperar un lapso de 6 meses para solicitarla nuevamente.
La emisión del documento de identificación es gratuita.
Recomendaciones para el retiro de cédulas y pasaportes en las oficinas del SAIME
- Si es mayor de edad, debe acudir a la oficina y allí tomarán sus datos y le entregarán la cédula de identidad
- Los menores de edad deben acudir con su representante legal y una copia del acta de nacimiento.
- Para el retiro de pasaportes debe acudir a la oficina y presentar la cédula laminada
- Debe retirar el pasaporte en un lapso no mayor a 5 meses continuos desde el día de su impresión
- Si no es retirado, el pasaporte será trasladado a la oficina central
- El ciudadano deberá acudir a la oficina de atención al ciudadano y cancelar los aranceles correspondientes
