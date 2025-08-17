¡Atención venezolanos!: esto es lo que pasa si no se retira la cédula de identidad luego de 30 días de ser tramitada

Suscríbete a nuestros canales

El Servicio Administrativo de Identificación, Migración y Extranjería (SAIME) advierte que, si no se retira la cédula de identidad en un lapso de 30 después de haber sido tramitada deberá solicitar una nueva cita, debido a que el documento es desincorporado.

En caso de robo, hurto o extravío de la cédula de identidad, deberá esperar un lapso de 6 meses para solicitarla nuevamente.

La emisión del documento de identificación es gratuita.

Recomendaciones para el retiro de cédulas y pasaportes en las oficinas del SAIME

Si es mayor de edad, debe acudir a la oficina y allí tomarán sus datos y le entregarán la cédula de identidad

Los menores de edad deben acudir con su representante legal y una copia del acta de nacimiento.

Para el retiro de pasaportes debe acudir a la oficina y presentar la cédula laminada

Debe retirar el pasaporte en un lapso no mayor a 5 meses continuos desde el día de su impresión

Si no es retirado, el pasaporte será trasladado a la oficina central

El ciudadano deberá acudir a la oficina de atención al ciudadano y cancelar los aranceles correspondientes

