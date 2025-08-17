Identificación

¡Atención venezolanos!: esto es lo que pasa si no se retira la cédula de identidad luego de 30 días de ser tramitada

La emisión del documento de identificación es gratuita 

Por Yasmely Saltos
Domingo, 17 de agosto de 2025 a las 06:30 pm

El Servicio Administrativo de Identificación, Migración y Extranjería (SAIME) advierte que, si no se retira la cédula de identidad en un lapso de 30 después de haber sido tramitada deberá solicitar una nueva cita, debido a que el documento es desincorporado.

En caso de robo, hurto o extravío de la cédula de identidad, deberá esperar un lapso de 6 meses para solicitarla nuevamente. 

La emisión del documento de identificación es gratuita. 

Recomendaciones para el retiro de cédulas y pasaportes en las oficinas del SAIME

  • Si es mayor de edad, debe acudir a la oficina y allí tomarán sus datos y le entregarán la cédula de identidad
  • Los menores de edad deben acudir con su representante legal y una copia del acta de nacimiento.
  • Para el retiro de pasaportes debe acudir a la oficina y presentar la cédula laminada
  • Debe retirar el pasaporte en un lapso no mayor a 5 meses continuos desde el día de su impresión
  • Si no es retirado, el pasaporte será trasladado a la oficina central
  • El ciudadano deberá acudir a la oficina de atención al ciudadano y cancelar los aranceles correspondientes 

Visita nuestra sección: Servicios

Mantente informado en nuestros canales de WhatsAppTelegram y YouTube

¿Quiere recibir notificaciones de alertas?

TEMAS DE HOY:
EEUU
Florida
Nueva York
gastronomía
Estados Unidos
Domingo 17 de Agosto - 2025
VENEZUELA
Escoge tu edición de 2001online.com favorita
Venezuela
América