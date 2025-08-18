Elecciones en Bolivia: estos son los dos candidatos que irán a una segunda vuelta

Suscríbete a nuestros canales

Los dos candidatos más votados en las elecciones de este domingo en Bolivia, se disputarán una segunda vuelta en los comicios presidenciales.

El senador Rodrigo Paz Pereira (Partido Demócrata Cristiano) obtuvo más de 1.561.000 votos 32,08% y el expresidente Jorge "Tuto" Quiroga (Alianza Libre) superó los 1.311.000 -26,94, según los resultados preliminares emitidos por el Tribunal Supremo Electoral (TSE) con más del 90% de votos escrutados.

Por detrás quedaron el empresario Samuel Doria Medina -que según las encuestas partía como favorito con el 19,93% y el principal aspirante de la izquierda Andrónico Rodríguez, con el 8,15%.

Según el TSE, el partido gobernante Movimiento al Socialismo (MAS) sufrió una debacle histórica al quedar en sexto lugar con el 3,14% de los votos.

La participación fue de 78,55% sobre un padrón de 7,5 millones de ciudadanos habilitados,

Paz, que se presenta como una figura de renovación política de centro, y Quiroga, más alineado con la derecha conservadora, se enfrentarán el 19 de octubre en la segunda vuelta.

Esto marca un precedente ya que, desde que en 2009 se instaura el sistema de balotaje en Bolivia, todas las elecciones se habían decidido en la primera votación.

La Constitución boliviana establece que un candidato puede ganar la presidencia en primera vuelta si obtiene más del 50% de los votos válidos, o al menos el 40% con una diferencia de diez puntos porcentuales sobre el segundo.

