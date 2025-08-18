Elecciones presidenciales en Bolivia: inicia el cierre de centros de votación

Suscríbete a nuestros canales

Tras una jornada de 8 horas de votación este domingo en Bolivia, inició el cierre de los centros electorales para dar inicio al escrutinio en las elecciones de este 17 de agosto.

Cabe destacar que la jornada electoral de este domingo se celebran con el fin de elegir al presidente, vicepresidente y miembros del Legilativo para el próximo período 2025-2030.

Inicia el cierre de centros de votación

A las 4 de la tarde inició el cierre de las mesas electorales, luego de una jornada de 8 horas ininterrumpidas de votación, sin embargo, se mantienen activos los centros donde todavía haya gente en cola para ejercer su derecho al voto.

De acuerdo con datos del Tribunal Supremo Electoral (TSE), se instalaron un total de 34.026 mesas para las elecciones de este domingo, las cuales abrieron a las 8 de la mañana "el cien por ciento" en los 9 departamentos del país, según declaraciones del presidente del organismo, Óscar Hassenteufel.

Asimismo, Hassenteufel aseguró que hubo "un hecho aislado", sin embargo, destacó que "en general ha sido una jornada bastante tranquila" y manifestó su deseo de que "continúe así".

¿Quiénes son los aspirantes a la presidencia en Bolivia?

Este domingo, los bolivianos votaron para decidir quién asumirá la presidencia en un contexto de polarización política.

En este sentido, es importante resaltar que Evo Morales no figura en la lista, ya que su nombre fue retirado después de que la justicia lo declara inelegible, el pasado 14 de mayo, cuando intentaba volver a postularse, debido a que ya supera el límite de mandatos que la Constitución establece.

La lista original de candidatos se presentó en Santa Cruz hace dos meses. Para ese entonces, estaban inscritos nueve hombres y una mujer, no obstante, las renuncias recientes dejan el número en ocho:

Dos candidatos de izquierda siguen en la contienda: Andrónico Rodríguez, presidente del Senado, y Eduardo del Castillo, exministro de Gobierno. Ellos se disputan el liderazgo progresista.

Eva Copa, de 38 años, dirigente del Movimiento de Renovación Nacional (Morena) y alcaldesa de El Alto. Copa, la única mujer en la contienda, renuncia a finales de julio por denunciar "acoso político".

La oposición, que agrupa a la derecha y el centroderecha, presenta un abanico más amplio: Destacan Samuel Doria Medina, empresario de centroderecha (Unidad Nacional), el expresidente Jorge Quiroga (Libre, de derecha liberal) y el alcalde de Cochabamba, Manfred Reyes Villa (Autonomía Para Bolivia – Súmate).

Otros candidatos completan este sector. Están Rodrigo Paz Pereira (Partido Demócrata Cristiano), Jhonny Fernández (Fuerza del Pueblo) y Pavel Aracena Vargas (Libertad y Progreso – ADN).

