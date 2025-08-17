En estas oficinas activan jornada para apertura de cuenta por primera vez desde este 19 de agosto: aquí los requisitos

Suscríbete a nuestros canales

Desde el próximo martes 19 de agosto en Caracas y el interior del país se llevará a cabo una jornada especial para cuentas bancarias por primera vez con pocos requisitos.

Según se pudo conocer, el operativo se efectuará hasta el viernes 22 de agosto.

¿Dónde y cuáles requisitos se deben presentar para la jornada de cuentas por primera vez?

Mercantil Banco Universal, a través de su cuenta en la red social Instagram, compartió los detalles.

"Los invitamos a la jornada especial en donde podrán abrir su primera cuenta. Desde el martes 19 hasta el viernes 22 de agosto. Y si ya tiene esta cuenta pero aún mantiene la tarjeta Maestro, podrá cambiar a la nueva tarjeta de débito Mastercard Mercantil. Desliza y conoce las oficinas a nivel nacional que participan en la jornada y los recaudos necesarios; no olviden traerlos. ¡Son muy pocos!", se lee en la publicación.

Los interesados pueden asistir sin cita previa a cualquiera de las oficinas habilitadas y realizar el proceso de apertura.

Caracas

Sabana Grande

Miranda

C.C. Milenium

La Cascada

Chuao

Cumaná

Mérida

Sambil

San Cristóbal

Valencia

Barquisimeto

Maracaibo

Maracay

Las Delicias

Vacancia

El Recreo

Porlamar

Terranova

Sobre los requisitos, Mercantil indicó que se deben presentar los siguientes:

Para menores: Cédula de identidad y partida de nacimiento

Del representante: Cédula de identidad, constancia de trabajo, autorización judicial, RIF

La atención en horario bancario habitual, de lunes a viernes de 8:30 a.m. a 3:30 p.m. En centros comerciales, desde las 10:00 a.m. hasta las 4:00 p.m.

