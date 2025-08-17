En estas oficinas activan jornada para apertura de cuenta por primera vez desde este 19 de agosto: aquí los requisitos

Desde el próximo martes 19 de agosto en Caracas y el interior del país se llevará a cabo una jornada especial para cuentas bancarias por primera vez con pocos requisitos.
Según se pudo conocer, el operativo se efectuará hasta el viernes 22 de agosto.
¿Dónde y cuáles requisitos se deben presentar para la jornada de cuentas por primera vez?
Mercantil Banco Universal, a través de su cuenta en la red social Instagram, compartió los detalles.
"Los invitamos a la jornada especial en donde podrán abrir su primera cuenta. Desde el martes 19 hasta el viernes 22 de agosto. Y si ya tiene esta cuenta pero aún mantiene la tarjeta Maestro, podrá cambiar a la nueva tarjeta de débito Mastercard Mercantil. Desliza y conoce las oficinas a nivel nacional que participan en la jornada y los recaudos necesarios; no olviden traerlos. ¡Son muy pocos!", se lee en la publicación.
Los interesados pueden asistir sin cita previa a cualquiera de las oficinas habilitadas y realizar el proceso de apertura.
Caracas
-
Sabana Grande
Miranda
-
C.C. Milenium
-
La Cascada
-
Chuao
-
Cumaná
-
Mérida
Sambil
-
San Cristóbal
-
Valencia
-
Barquisimeto
-
Maracaibo
Maracay
-
Las Delicias
Vacancia
-
El Recreo
Porlamar
- Terranova
Sobre los requisitos, Mercantil indicó que se deben presentar los siguientes:
Para menores: Cédula de identidad y partida de nacimiento
Del representante: Cédula de identidad, constancia de trabajo, autorización judicial, RIF
La atención en horario bancario habitual, de lunes a viernes de 8:30 a.m. a 3:30 p.m. En centros comerciales, desde las 10:00 a.m. hasta las 4:00 p.m.
