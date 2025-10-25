¡De Cristo a convicto!: la historia de Vissarion, el Jesús de Siberia que practicaba la poligamia

Suscríbete a nuestros canales

La figura de Serguei Torop, el ex policía de tráfico ruso de 64 años que se autodenominó "Vissarion" y se proclamó la reencarnación de Jesucristo, ha pasado de líder espiritual a convicto tras recibir una sentencia de 12 años de cárcel en Rusia en junio de 2025.

Su historia marca el fin de la “Ciudad del Sol”, la remota comunidad mesiánica que fundó en Siberia.

Vissarion logró congregar a miles de seguidores bajo las creencias de su Iglesia del Último Testamento, una doctrina que mezclaba preceptos del cristianismo ortodoxo ruso con el budismo y fuertes elementos apocalípticos.

Origen y Creencias de la Ciudad del Sol

Serguei Torop fundó su movimiento en 1991, en medio del colapso de la Unión Soviética. Afirmaba recibir instrucciones directamente de Jesús desde una "órbita cercana", dictados que plasmó en 18 volúmenes de texto conocidos como "El Último Testamento".

Las prácticas de la comunidad eran estrictas y particulares:

Reforma Calendárica: El calendario se redefinió para comenzar a contar los años a partir del nacimiento de Vissarion en 1961. Incluso la festividad de Navidad fue trasladada al día de su cumpleaños, el 14 de enero.

Vida Ascética: Los seguidores de la secta debían practicar el veganismo , tenían prohibido fumar o proferir malas palabras.

Creencias Esotéricas: Vissarion se atribuía poderes místicos, afirmando que podía curar enfermedades graves, como el cáncer y el SIDA, con el simple toque de su mano.

Poligamia y Denuncias por Extorsión

La faceta más controversial de la vida de Vissarion era su práctica de la poligamia. El líder se divorció de su primera esposa y, posteriormente, se casó con una mujer que conoció en la comunidad desde que ella tenía 7 años y que tenía 19 en el momento del matrimonio.

El declive de la comunidad se precipitó en 2020, cuando Vissarion y dos de sus asesores más cercanos fueron arrestados en un operativo masivo que involucró a decenas de agentes de seguridad y el uso de helicópteros.

Los cargos presentados en su contra fueron graves: extorsión, daños físicos y liderar una iglesia falsa.

Tras un proceso judicial, la corte rusa emitió una sentencia de 12 años de prisión en junio de 2025, marcando la disolución de su culto.

La detención y posterior condena de Vissarion pone fin a la existencia de la utopía siberiana, donde en su momento llegaron a residir hasta 10,000 fieles.

