La peculiar normativa que restringe el ingreso de ventiladores desde Estados Unidos hacia Cuba

En Cuba, los apagones diarios han hecho que los ventiladores recargables sean uno de los artículos más demandados y necesarios en cada hogar

Una cubana residente en Miami viajó a La Habana con la intención de ver a sus familiares y les llevaba cinco ventiladores recargables, pero no esperó que iba a resultar detenida.

Este hecho ocurrió, ya que los funcionarios se negaron a permitir la entrada de los cinco ventiladores y pretendieron cobrarles un exceso por el equipaje.

La Resolución 175/2022 permite a cada viajero ingresar hasta dos ventiladores, sean convencionales o recargables, a Cuba. Este límite aplica también a los envíos por paquetería internacional.

Cada ventilador tiene un valor aduanal de $ 20, que se descuenta del límite total de $ 1000 permitido por importaciones no comerciales.

Los ventiladores quedaron bajo custodia oficial, con la promesa de que serían enviados a la terminal aérea desde donde la mujer regresaría a Miami.

Sin embargo, al llegar al aeropuerto para tomar su vuelo de regreso, los electrodomésticos habían desaparecido.

“Me negué a irme sin mis ventiladores”, contó la viajera.

Finalmente, y tras horas de incertidumbre, los funcionarios accedieron a devolverle los equipos, aunque no sin antes cobrarle 150 pesos cubanos por lo que calificaron como “trámite administrativo”.

Hay que destacar que cualquier equipo que combine funciones, como ventilador con lámpara o radio, será considerado según su función principal.

Experiencias de los cubanos con la Aduana

