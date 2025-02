Donald Trump aumenta los aranceles a China: Sepa desde cuándo

Suscríbete a nuestros canales

El presidente estadounidense, Donald Trump, aclaró este jueves que el posible aumento de aranceles a los productos chinos del 10 % para el 4 de marzo se sumará al 10 % ya impuesto este mes.



En unas declaraciones en el Despacho Oval junto con el primer ministro británico, Keir Starmer, aseguró que si no hay progresos en la lucha contra el tráfico de fentanilo antes del martes que viene los aranceles a las importaciones chinas aumentarán al 20 %.



A comienzos de febrero, Trump impuso un aumento de aranceles del 10 % a todos los productos chinos y este jueves anunció en su red Truth Social que debido a los pobres progresos en la lucha contra el fentanilo impondría los aranceles del 25 % contra México y Canadá que había pospuesto un mes y un adicional 10 % contra China.



En su intervención en el Despacho Oval aclaró que "este 10 es adicional sobre el 10 % (anterior)".



"Las drogas vienen de México y muchas de ellas también de China; no todas, pero muchas vienen de China", aseguró Trump. Estados Unidos acusa a China de no hacer suficiente para evitar que los precursores del fentanilo sean exportados y usados para la producción de esta droga.



Según dijo Trump por la mañana en Truth Social, las drogas todavía están entrando a Estados Unidos desde México y Canadá "a unos niveles muy altos e inaceptables. Un gran porcentaje de estas drogas, muchas de ellas en forma de fentanilo, se hacen o son provistas por China".



"No podemos permitir que este azote continúe dañando a Estados Unidos y, por lo tanto, hasta que no se detenga o sea limitado de manera seria, los propuestos ARANCELES programados para entrar en vigor el CUATRO DE MARZO por supuesto entrarán en vigor como estaba previsto", añadió.

