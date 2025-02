Gustavo Petro habla de la salud del papa Francisco: Que no se vaya mi compañero del alma

Suscríbete a nuestros canales

El presidente colombiano, Gustavo Petro, manifestó este domingo que confía en que "no se vaya" el papa Francisco, que está en estado crítico de salud en un hospital romano y a quien calificó como un "amigo de verdad" con el que ha hablado varias veces "en momentos difíciles".



"Para mí es un amigo de verdad, de los que luchan toda la vida. Me ha permitido hablar con él, varias veces, en momentos difíciles. Para mí, es un compañero de lucha, de viaje, de historia y de continente. Es un jefe de la humanidad y mío en este momento donde la vida está en peligro y, puede extinguirse en todo el planeta, por la codicia", expresó Petro en la red social X.



El presidente colombiano agregó que el sumo pontífice le trajo "confianza, energía", porque "puso la espiritualidad al lado de la humanidad, de la naturaleza y de la vida, de la gente humilde, la opción preferencial por los pobres y el amor por ellos y ellas como Jesús enseñó".



"Que no se vaya mi compañero del alma, compañero", expresó Petro.



Francisco, hospitalizado en el hospital Gemelli desde el 14 de febrero con una neumonía bilateral, pasó una noche tranquila y descansó, informó este domingo la oficina de prensa del Vaticano, después de que este sábado se agravase al sufrir una crisis respiratoria por la que se le tuvo que suministrar oxígeno, así como requirió transfusiones de sangre por una anemia.



En el escueto comunicado del Vaticano no se dan más detalles, después de que este sábado comunicara que "el estado del Santo Padre continúa siendo crítico" y que "por el momento está en pronóstico reservado".



El papa sufrió una crisis respiratoria asmática prolongada, "que requirió también la aplicación de oxígeno de alto flujo", explicó el parte médico difundido el sábado por la tarde.



Además la información publicada ayer añade que "los análisis de sangre realizados también revelaron trombocitopenia (plaquetas en sangre en cantidad inferior a la normal), asociada a la anemia, que requirió la administración de transfusiones de sangre".

