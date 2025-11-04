Los más ricos en España: un venezolano ocupa la quinta posición

Suscríbete a nuestros canales

En las últimas horas, Forbes publicó el ranking de las 100 personas más ricas de España y en el top cinco figura un venezolano.

En ese contexto, la publicación refiere que los grandes patrimonios familiares de España suman 292.100 millones de euros.

En que se destaca que la élite económica prioriza activos tangibles y diversificación internacional, entrando en un ciclo de "riqueza silenciosa" menos dependiente de la euforia bursátil.

Ascenso venezolano en el top 5

En medio de esta reestructuración de la riqueza, la figura del venezolano Juan Carlos Escotet y su familia alcanza una posición destacada, con el quinto lugar de las grandes fortunas.

Escotet registra un patrimonio de 6.500 millones de euros, reflejando la solidez y expansión de su grupo financiero Abanca.

La inclusión de Escotet en el Top 5 demuestra el vigor de su estrategia, con una creciente presencia en Latinoamérica que impulsa la robustez de su capital.

El empresario de origen venezolano se posiciona por encima de apellidos históricos, confirmando que el sector financiero mantiene un eje central en la estabilidad del patrimonio español.

Juan Roig, presidente de Mercadona, ocupa el cuarto lugar con un patrimonio de 7.900 millones de euros, con una subida de 2.100 millones respecto al año pasado.

Por su parte, el número tres es para Rafael del Pino Calvo-Sotelo, presidente de Ferrovial, que acumula un patrimonio de 8.000 millones de euros.

Del mismo modo, la familia Amancio Ortega vuelve a encabezar el ranking.

Sandra Ortega, hija de Amancio Ortega, se mantiene en la segunda posición. Al igual que su padre, su patrimonio se ha visto reducido desde el 2024, pasando de los 10.400 millones a los 10.000 de este 2025.

El primer lugar lo ocupa el fundador de Inditex; sin embargo, su fortuna se reduce de los 120.200 millones del pasado año a los poco más de 100.000 de este.

El empresario gallego, de 89 años, se mantiene líder; su fortuna representa el 42,5% del total de la lista.

