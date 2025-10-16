¿Qué pasa con YouTube este 15 de octubre? Esto dicen los reportes

Suscríbete a nuestros canales

La plataforma de videos más grande del mundo, YouTube, experimentó una interrupción de servicio a gran escala este miércoles 15 de octubre de 2025, dejando a miles de usuarios sin acceso a la reproducción de contenido audiovisual.

Los reportes de fallas comenzaron a incrementarse significativamente y se concentraron en diversas regiones del mundo, afectando tanto a la aplicación móvil como al sitio web.

Detalles de la falla:

Problemas reportados: Los usuarios informaron principalmente de dificultades para reproducir videos, con la aparición de mensajes de error como: "Ocurrió un error. Por favor, inténtelo de nuevo más tarde."

Alcance: Según la plataforma de monitoreo DownDetector, los reportes de incidentes se dispararon, confirmando una interrupción global.

Impacto: La caída generó una rápida migración de usuarios a otras redes sociales, como X (antes Twitter), donde el tema se convirtió rápidamente en tendencia mundial, inundado de memes y comentarios sobre la interrupción del servicio.

Respuesta de la Compañía:

Hasta el momento de la publicación de esta nota, Google (empresa propietaria de YouTube) no ha emitido una declaración oficial pública sobre la causa técnica de la interrupción ni ha proporcionado un cronograma estimado para el restablecimiento total y estable del servicio.

