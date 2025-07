¡Ultimátum de cierre a Tik Tok! Washington establece fecha límite para llegar a un acuerdo con China

Suscríbete a nuestros canales

El gobierno de Estados Unidos lanzó un nuevo ultimátum a TikTok, estableciendo una fecha límite para que se alcance un acuerdo sobre la propiedad de la aplicación.

La medida subraya la persistente preocupación de Washington sobre la seguridad de los datos de los usuarios estadounidenses y la potencial influencia del gobierno chino sobre la plataforma, según informó Alberto News.

¿Cuándo es la fecha límite para TikTok?

El secretario de Comercio de EE.UU., Howard Lutnick, durante una entrevista con la cadena CNBC, informó que si para el 17 de septiembre no llegan a un acuerdo, TikTok dejará de estar disponible en Estados Unidos.

"Si los chinos no lo aprueban, TikTok se irá a negro", expresó Lutnick.

Además, recordó que la propuesta que realiza Washington a China contempla la posibilidad de que la empresa ByteDance se quede con una pequeña porción de la nueva sociedad que exige la administración de Trump.

Esto corresponde a una serie de cambios y medidas que garanticen la seguridad de los usuarios estadounidenses en relación con su información digital.

Ahora el acuerdo depende de China

Lutnick dejó en claro que el acuerdo se encuentra en manos de la disposición de China para pautar los próximos lineamientos.

La relación entre las negociaciones de TikTok y la guerra comercial entre Pekín y Washington, cuyas conversaciones se reanudarán este domingo en Estocolmo, fue abordada por Lutnick. Aunque señaló que "en realidad no es parte de las conversaciones comerciales", admitió que "no puedes ir a reunirte con alguien y no sacar ciertos temas que están por decidirse".

No es la primera amenaza de Washington a TikTok

Bajo la administración del demócrata Joe Biden (2021-2025), el Congreso anterior ya había aprobado una ley que obligaba a TikTok a desvincularse de ByteDance y encontrar un inversor de un país no considerado "adversario" antes del 20 de enero, fecha en que Trump asumió la presidencia.

Al no concretarse ningún acuerdo, la aplicación dejó de funcionar por unas horas en Estados Unidos. Sin embargo, el mismo día de su regreso a la Casa Blanca, Trump firmó una orden ejecutiva que otorgó una primera prórroga de 75 días.

Posteriormente, el 4 de abril, Trump, quien reconoció el papel de la plataforma en la captación del voto joven en las pasadas elecciones presidenciales, concedió un plazo adicional de 75 días, que finalizaba el 19 de junio. Ese mismo día, la fecha se extendió nuevamente por 90 días más, fijando el 17 de septiembre como el nuevo y, aparentemente, último plazo.

