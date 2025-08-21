¿Un cambio de estrategia? La inesperada y polémica afirmación de Trump sobre la guerra en Ucrania

Suscríbete a nuestros canales

Donald Trump realizó este jueves 21 de agosto una inesperada y polémica afirmación sobre la guerra en Ucrania.

En un mensaje publicado en Truth Social, el presidente de Estados Unidos cuestionó la estrategia militar de la administración de Joe Biden en el conflicto entre Ucrania y Rusia.

¿Qué dijo Donald Trump sobre la guerra en Ucrania?

En tal sentido, afirmó que para un país es imposible ganar una guerra si no ataca al invasor, y señaló que “es lo mismo con Ucrania y Rusia”.

"Es muy difícil, si no imposible, ganar una guerra sin atacar a un país invasor. Es como un gran equipo deportivo que tiene una defensa fantástica, pero no se le permite atacar. ¡No hay posibilidad de ganar! Es lo mismo con Ucrania y Rusia. El corrupto e incompetente Joe Biden no dejó que Ucrania contraatacara, solo que se defendiera. ¿Cómo funcionó eso? En cualquier caso, esta es una guerra que jamás habría ocurrido si yo fuera presidente. ¡CERO POSIBILIDADES! ¡Se avecinan tiempos interesantes! Presidente DJT", escribió.

Desde julio, el Gobierno Trump ha aprobado la venta de armas consideradas ofensivas a países miembros de la OTAN para que las transfieran a Ucrania.

Donald Trump, que intenta propiciar un encuentro entre los presidentes de Rusia y Ucrania, Vladímir Putin y Volodímir Zelenski, para negociar la paz en las próximas semanas, reiteró en un mensaje publicado en Truth Social que la invasión rusa de Ucrania “nunca” habría ocurrido si él, y no Biden, hubiera sido presidente, recordó quepasamedia en su sitio web.

