Becas para estudiar y trabajar en EEUU y Alemania para ecuatorianos: requisitos y postulación

Una importante red mundial, que tiene como base la economía y el empoderamiento femenino, ha anunciado que estarán otorgando becas a ecuatorianos para estudiar, y en algunos casos trabajar, en Estados Unidos o Alemania, conozca más detalles.

Estamos hablando de una iniciativa del Women Economic Forum (WEF) en Ecuador.

Esta organización financiará becas para obtener la certificación como profesionales en innovación nivel 1, en alianza con The Global Innovation Management Institute (GIMI) y TDM International.

Esto, en el marco de la quinta edición del World Economic Forum (WEF) Ecuador, como lo reseña el portal de El Universo.

Un evento reunirá a líderes de más de catorce países y ofrecerá charlas magistrales, talleres, mentorías y networking de alto nivel creando un espacio estratégico para liderazgo, inclusión y empoderamiento económico de la mujer.

Este tendrá una duración de más de nueve horas con ponentes de Ecuador, México, Colombia, Panamá, República Dominicana, entre otros países.

La directora de WEF Ecuador, Catalina Cajías, indicó que desde el WEF consideran que la educación es el instrumento más poderoso para romper las barreras que enfrentan las mujeres en todos los ámbitos de la vida.

“La adquisición de conocimientos, habilidades y competencias aumenta la autoeficacia y seguridad de las mujeres, permitiéndoles competir y sobresalir en ambientes laborales, empresariales y comunitarios”, aseguró.

Detalles sobre las becas y cómo postularse

Se ha anunciado que pondrán a disposición 28 becas en total:

20 becas en innovación para estudiar en Estados Unidos.

Para estas se tomará en cuenta la experiencia laboral y que se llene el formulario, que aun no han revelado.

8 en tecnología en Alemania.

En este caso se exige dominio del idioma, el cual que será validado a través de un test en la Casa Humboldt. Una vez obtenido el resultado, este pasará a la evaluación del comité de valoración, que determinará la elegibilidad de cada postulante.

Postulación:

Señalan que para ser uno de los ganadores de estas becas es necesario participar en la quinta edición del WEF en Cuenca, que se realizará del 11 al 13 de septiembre.

Los interesados deben inscribirse la WEF, en la parte de registro al foro (REGISTRO AL FORO – WEF Ecuador – Version 2025), colocar sus datos personales y guardar.

La directora de la WEF explicó que el sorteo se llevará a cabo al cierre del evento y los resultados serán anunciados en los primeros días de octubre.

Aun no se han revelado muchos detalles, pero se indica lo siguiente:

Las becas en Alemania son presenciales e incluyen pasajes aéreos, gestión de visa, bolsa de empleo y estudios técnicos con una duración de tres años.

Sin embargo, hay malas noticias para los postulantes de las becas en EEUU, ya que la certificación del Global Innovation Institute Management es 100% en línea.

Por lo que se entiende que requerirán viajar al país.

