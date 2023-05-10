Marieven Artigas: Más de una década de movimiento, narrativa visual y compromiso creativo

Suscríbete a nuestros canales

Desde su natal Venezuela hasta su consolidación como una figura clave en la industria del motion graphics en Estados Unidos, Marieven Artigas ha construido una carrera que combina rigor técnico, liderazgo creativo y una fuerte conciencia narrativa. Su trabajo demuestra cómo la animación puede ser mucho más que estética: puede ser también una herramienta de comunicación profunda, capaz de hilar historias que informan, conmueven y transforman.

Graduada Magna Cum Laude en Diseño Gráfico por la Universidad de Los Andes, en Venezuela, Marieven se formó académicamente con excelencia y desde temprano mostró una inquietud por explorar el diseño como lenguaje. No se conformó con dominar lo visual: se enfocó en entender cómo las imágenes en movimiento pueden construir sentido, transmitir emociones y generar impacto. Esa visión crítica y sensible marcó sus primeros pasos en la industria audiovisual, donde ingresó como diseñadora de motion graphics en Nekofilms, un estudio creativo en Caracas. Allí participó en todo el ciclo de producción de piezas animadas, desde la escritura de guiones y conceptualización hasta la dirección visual y la presentación ante clientes. Su trabajo se extendió a múltiples formatos, incluyendo comerciales, videos musicales, VFX, tutoriales y paquetes gráficos para televisión.

Su carrera dio un salto significativo al asumir el departamento de animación de la productora Plop Contenido, con sedes en Caracas y Miami. Allí lideró equipos creativos en proyectos de gran escala y enfoque social, como contenidos educativos, series documentales y animaciones para investigaciones periodísticas. Entre los proyectos que marcaron este período se encuentra “BetulioTV”, una serie animada de 16 episodios para plataformas digitales, y la producción híbrida “LavaJato: Saqueo Regional”, una serie documental animada que aborda temas de corrupción en América Latina. En estas iniciativas, Marieven combinó dirección creativa, manejo de equipos y desarrollo de sistemas de trabajo eficientes que permitieron mantener altos estándares en medio de calendarios exigentes.

Actualmente, se desempeña como Lead Motion Designer en Fat Happy Media, una agencia enfocada en contenidos para organizaciones no gubernamentales, instituciones académicas y entidades públicas. Desde este rol, Marieven ha liderado equipos multidisciplinarios en el desarrollo de campañas animadas de alto impacto, y ha sido responsable de implementar sistemas de producción eficientes, diseñar guías de estilo visual, y supervisar tanto la etapa de preproducción como la de postproducción.

Paralelamente a su rol como directora de animación, Marieven ha mantenido una prolífica carrera como freelance, colaborando con marcas y medios internacionales de gran renombre. Ha trabajado en piezas para Netflix, diseñando gráficos para series y podcasts como "First Kill" y "Geeked Podcast", y ha desarrollado sistemas visuales para Warner Bros Discovery, HGTV y Univision. También ha aportado su talento en el diseño visual de contenido para plataformas digitales como El Cuartico Podcast, uno de los más influyentes de la diáspora venezolana. Su versatilidad le ha permitido navegar entre el entretenimiento, el periodismo y la comunicación institucional, siempre manteniendo un sello narrativo coherente y una ejecución impecable.

Una de las facetas más singulares de su perfil es su trayectoria como escritora de sátira política y comedia. Desde el año 2017 colabora con El Chigüire Bipolar, el medio de sátira más antiguo y relevante de Venezuela, donde forma parte del equipo de guionistas que diseña contenidos humorísticos de actualidad. Además, ha trabajado en guiones para televisión y radio, escribiendo para programas como “Reporte Semanal”, con una estructura similar a la de John Oliver, y colaborando en “El show de Bocaranda” y “Pero Tenemos Patria”, donde combinó análisis político con humor absurdo y formatos virales. Esta experiencia ha fortalecido su enfoque como motion designer, ya que le ha otorgado herramientas narrativas que aplica en la construcción de historias animadas con intención, ritmo y crítica social.

Técnicamente, Marieven domina un amplio rango de herramientas como After Effects, Cinema 4D, DaVinci Resolve, Adobe Creative Suite y plataformas como Figma y Lottie. Sin embargo, su mayor fortaleza no radica en el software que utiliza, sino en su capacidad para convertir ideas complejas en narrativas visuales claras y memorables. Su trabajo fusiona creatividad, disciplina y conciencia social. Su visión del diseño es integral: no se limita a lo visual, sino que explora cómo contar historias con impacto real.

Marieven Artigas es una creadora que entiende el poder de la animación como medio de transformación cultural. Su carrera es testimonio de que el diseño no solo decora, sino que comunica, moviliza y deja huella.

