"Nos traían esposados y con cadenas": revela uno de los migrantes venezolanos deportado por Estados Unidos

Un total de 174 migrantes venezolanos arribaron este viernes al país procedentes de El Paso, Texas, como parte del Plan Vuelta a la Patria.

El vuelo arribó al Aeropuerto Internacional Simón Bolívar de Maiquetía, estado La Guaira, y fue recibido por autoridades venezolanas.

Entre ellos, Ender Romero relató su experiencia durante el proceso de deportación, denunciando presuntos atropellos y violaciones de derechos humanos por parte de autoridades estadounidenses.

La información y los testimonios fueron publicados en el portal web de Venezolana de Televisión (VTV). Según cifras oficiales, desde la reactivación del Plan Vuelta a la Patria, más de 3.400 venezolanos han retornado al país en vuelos de repatriación.

Romero afirmó que su detención ocurrió cuando salía de su lugar de trabajo y que fue acusado de resistirse a la autoridad sin que existiera tal resistencia.

“Mi deportación fue un atropellamiento desde un principio. Venía saliendo de mi trabajo y simplemente por eso me capturaron, me agarraron y pusieron cargos como si yo me resistiera a la autoridad, no me resistí en ningún momento”, declaró.