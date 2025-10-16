Venezuela solicita a la ONU investigar a EEUU por sus recientes acciones en el mar Caribe

Suscríbete a nuestros canales

El embajador permanente de Venezuela ante la Organización de las Naciones Unidas (ONU), Samuel Moncada, informó que le solicitó al referido organismo investigar al Gobierno de Estados Unidos (EEUU) por sus recientes acciones en el mar Caribe y contra el país.

La petición la realizó por medio de una carta que entregó al secretario general del Consejo de Seguridad de la organización, António Guterres, y al presidente del Consejo de Seguridad de esta instancia, Vasili Nebenzia.

“En el documento se denuncia que el 14 de octubre, fuerzas estadounidenses habrían ejecutado extrajudicialmente a civiles en el Caribe, cerca de las costas venezolanas. Entre las víctimas se encuentran dos pescadores humildes de Trinidad y Tobago, quienes estaban realizando labores de pesca. Esto indica que afecta a toda la región, no es un tema solo de los venezolanos, sino de toda la región”, dice el escrito que leyó Moncada ante los medios presentes en la sede de la ONU.

En el texto, también se alertó sobre operaciones encubiertas de la Agencia Central de Inteligencia (CIA) en el país, con efectos letales contra Venezuela y otras zonas de América Latina y el Caribe.

En tal sentido, “se solicita una investigación sobre los asesinatos que se estarían perpetrando, y se pide confirmar las amenazas derivadas de estas acciones ilícitas, ejecuciones extrajudiciales y la retórica belicista contra Venezuela”, indicó

Ante esto, Moncada resaltó que en el docmento se enfatizó que “estas acciones representan una amenaza directa a la paz regional, a la soberanía de Venezuela y a la estabilidad de América Latina”.