Inameh pronóstico: nubosidad con lluvias y chubascos sobre estos estados de Venezuela

Para este jueves 16 de octubre, el Instituto Nacional de Meteorología e Hidrología (Inameh) prevé en horas de la mañana áreas nubladas con formación de células convectivas, productoras de lluvias o chubascos y actividad eléctrica.

De acuerdo con el pronóstico en zonas de Bolívar, Amazonas, Delta Amacuro, Monagas, Sucre, Región Insular, Anzoátegui, Llanos Centrales, Occidentales, Falcón y Zulia.

¿Cómo será el clima para la tarde y noche en Venezuela?

Por otra parte, durante la tarde y noche, el Instituto Nacional de Meteorología e Hidrología estima aumento de la nubosidad, generando precipitaciones de intensidad variable y descargas eléctricas en buena parte del país.

Según el Inameh, siendo más intensas en áreas de Bolívar, Amazonas, Delta Amacuro, Monagas, Sucre, Anzoátegui, Llanos Occidentales, los Andes, Falcón y Zulia.

De igual modo, el Inameh indicó que las condiciones meteorológicas alternarán con nubosidad parcial y zonas despejadas en el resto del territorio.

Además, en su pronóstico general para las próximas seis horas, estima áreas nubladas con formación de células convectivas, productoras de lluvias o chubascos y actividad eléctrica en zonas de Bolívar, Amazonas, Delta Amacuro, Monagas, Sucre, Región Insular, Anzoátegui, Llanos Centrales,Occidentales, Falcón y Zulia, el resto del país, se prevé nubosidad parcial y zonas despejadas.

