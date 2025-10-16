¡Atención! Resultados de la tercera fase de la OPSU ya están disponibles: así puedes consultar en la web

Suscríbete a nuestros canales

El ministerio de Educación Universitaria informó este miércoles que los resultados de la tercera fase de asignación de cupos universitarios ya están disponibles.

A través de su cuenta en Instagram, el ministerio informó a los bachilleres y futuros universitarios cómo verificar sus asignaciones en el sitio web.

Tercera fase de asignación de cupos universitarios

Esta tercera fase inició el 29 de septiembre y estuvo disponible hasta el 10 de octubre de este año. Con esta tercera fase todavía tienen oportunidad de iniciar los estudios universitarios en el primer semestre del año próximo 2026.

De acuerdo con el ministerio, deben seguir los siguientes pasos para verificar la asignación:

Ingresar al portal web www.sni.opsu.gob.ve

Seleccionar la opción Resultados de Asignación

Tras seleccionar esta opción, aparecerán los cupos universitarios asignados en la tercera fase del Sistema Nacional de Ingreso (SNI) de la Oficina de Planificación del Sector Universitario (OPSU).

Visite nuestra sección de Nacionales

Mantente informado en nuestros canales de WhatsApp, Telegram y YouTube