Educación universitaria

¡Atención! Resultados de la tercera fase de la OPSU ya están disponibles: así puedes consultar en la web

Estudiantes ya podrán iniciar los estudios universitarios en el primer semestre del año 2026

Por Selene Rivera
Jueves, 16 de octubre de 2025 a las 01:05 am
¡Atención! Resultados de la tercera fase de la OPSU ya están disponibles: así puedes consultar en la web
Foto: Referencial

El ministerio de Educación Universitaria informó este miércoles que los resultados de la tercera fase de asignación de cupos universitarios ya están disponibles.

A través de su cuenta en Instagram, el ministerio informó a los bachilleres y futuros universitarios cómo verificar sus asignaciones en el sitio web.

Tercera fase de asignación de cupos universitarios

Esta tercera fase inició el 29 de septiembre y estuvo disponible hasta el 10 de octubre de este año. Con esta tercera fase todavía tienen oportunidad de iniciar los estudios universitarios en el primer semestre del año próximo 2026.

De acuerdo con el ministerio, deben seguir los siguientes pasos para verificar la asignación:

  • Ingresar al portal web www.sni.opsu.gob.ve
  • Seleccionar la opción Resultados de Asignación

Tras seleccionar esta opción, aparecerán los cupos universitarios asignados en la tercera fase del Sistema Nacional de Ingreso (SNI) de la Oficina de Planificación del Sector Universitario (OPSU).

 

 

Visite nuestra sección de Nacionales

Mantente informado en nuestros canales de WhatsAppTelegram y YouTube

¿Quiere recibir notificaciones de alertas?

TEMAS DE HOY:
Venezuela
EEUU
Internacionales
entretenimiento
bienestar
Jueves 16 de Octubre - 2025
VENEZUELA
Escoge tu edición de 2001online.com favorita
Venezuela
América