¡Alerta en las costas! Aparece un nueva especie de pez exótico en aguas del Caribe venezolano

Expertos en biología marina han emitido una alerta tras confirmar la presencia de una nueva especie de pez exótico en aguas del Caribe venezolano.

Se trata del Neopomacentrus cyanomos, conocido comúnmente como Damisela Real, un pez originario del Indo-Pacífico cuya aparición en la zona plantea un riesgo potencial para la biodiversidad marina local.

El avistamiento fue reportado inicialmente en el estado Sucre, específicamente en la zona de Santa Fe, donde un grupo pequeño de ejemplares fue localizado.

Este hallazgo se suma a la ya preocupante presencia de otras especies invasoras en el país, como el Pez León y el octocoral Unomia stolonifera.

Neopomacentrus cyanomos

Riesgo ecológico de la Damisela Real

El Dr. Ángel Fariña, experto en biología marina y acuicultura, destacó la preocupación que genera la Damisela Real.

Esta especie ya se había expandido previamente por la costa de México, y su presencia en el Caribe venezolano es un desarrollo reciente, habiendo sido detectada hace pocos años en la cercana isla de Trinidad.

El principal riesgo de la Neopomacentrus cyanomos radica en su dieta:

"Estos peces se alimentan de gran cantidad de plancton, donde encuentran huevos de diferentes grupos taxonómicos. Su voracidad podría conllevar a la desaparición de la fauna marina nativa al competir agresivamente por recursos en la base de la cadena trófica", señaló el experto.

Llamado a la acción y monitoreo

Ante la amenaza que representa esta nueva especie invasora, los especialistas han subrayado la necesidad urgente de establecer un monitoreo riguroso en las costas venezolanas.

Este trabajo de investigación, conocido como "estudio de línea base", es esencial para determinar la densidad poblacional de la Damisela Real y las áreas exactas donde se ha asentado, incluyendo la posible extensión hacia la costa norte de la península de Araya.

Se hace un llamado a la comunidad científica, pescadores y autoridades de pesca y acuicultura a colaborar en la identificación y reporte de esta especie para contener su expansión y proteger los ecosistemas marinos venezolanos.

