Arriba a Venezuela otro vuelo con niños repatriados desde EEUU

Suscríbete a nuestros canales

Este miércoles arribó al aeropuerto de Maiquetía un nuevo vuelo con venezolanos repatriados desde Estados Unidos (EEUU).

El ministerio de Interior, Justicia y Paz, informó a través de su cuenta en Instagram, la llegada de más de 150 venezolanos, quienes volvieron al país.

Nuevo vuelo de repatriación

De acuerdo con la información suministrada por el ministerio, un total de 153 venezolanos arribaron este miércoles al aeropuerto Internacional Simón Bolívar, en Maiquetía, estado La Guaira.

Asimismo, resalta que entre los venezolanos repatriados desde EEUU, hay 122 hombres, 21 mujeres y también se encuentran 10 niños.

Llegada a Maiquetía

Cabe destacar que se trata del vuelo Nº77 dentro del marco del Plan Vuelta a la Patria y durante su arribo al país, a estos venezolanos repatriados los recibieron y brindaron diversas instituciones del Estado, quienes "le aplicaron los protocolos de seguridad correspondientes, asistencia médica, social,e ntre otros.

Adicionalmente, resalta que se tenía previsto que el vuelo arribara al país durante la mañana de este miércoles, sin embargo, por condiciones meteorológicas no pudo llegar, por lo que arribaron cerca de las 4 de la tarde de hoy.

Visite nuestra sección de Nacionales

Mantente informado en nuestros canales de WhatsApp, Telegram y YouTube