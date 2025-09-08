Aventura en las Alturas de Caracas: ¿Cuánto cuesta lanzarse en Parapente?

Suscríbete a nuestros canales

​A pocos kilómetros de Caracas se encuentran dos de los centros de parapente más populares del país: El Jarillo y Galipán.

Estos destinos de montaña no solo ofrecen paisajes espectaculares, sino también la oportunidad de vivir una aventura única en las alturas.

Parapente en El Jarillo

Se consolida como uno de los destinos favoritos para los amantes de la adrenalina. Varios operadores ofrecen vuelos en parapente por aproximadamente $ 50 por persona

Este precio suele incluir el vuelo, fotos y videos con una cámara GoPro, así como el traslado desde un punto de encuentro hasta la zona de despegue.

Parapente en Galipán

Galipán ofrece una experiencia de vuelo con vistas espectaculares del Mar Caribe y la ciudad de La Guaira. El precio de los vuelos en este lugar varía según la altitud.

Un vuelo intermedio (850 msnm) puede costar alrededor de $ 100, mientras que un vuelo más alto (casi 2000 msnm) puede llegar a los $ 250.

Al igual que en El Jarillo, estos precios generalmente incluyen fotos, videos y el traslado al punto de despegue.

Planes especiales y promociones

​Si bien no se encontraron planes vacacionales formales, algunos operadores ofrecen "combos" que incluyen servicios adicionales como almuerzos, tortas para celebraciones de cumpleaños o incluso acceso a piscinas.

Es recomendable contactar directamente a los prestadores de servicio para conocer las promociones y los paquetes vigentes.

​Es importante destacar que muchos de los centros de parapente son pequeños negocios familiares, por lo que la mejor opción es consultar directamente con ellos por teléfono o por medio de sus cuentas en Instagram o TikTok.

Cómo llegar a ambos lugares

Se puede llegar a El Jarillo desde Caracas tomando la Carretera Panamericana hacia Los Teques y luego seguir la vía hacia San Pedro de Los Altos.

Otra opción es subir por El Junquito y tomar el desvío hacia El Jarillo, a unos 12 km de la entrada principal.

Para llegar a Galipán debe dirigirse a la estación Maripérez del Teleférico de Caracas.

El viaje en teleférico hasta la cima del Waraira Repano lo dejará a una corta distancia de Galipán, donde los vehículos jeep lo esperan para trasladarlo a las diferentes posadas y centros de parapente.

Para llegar en vehículo rústico, una de las rutas es a través de San Bernardino por la avenida Peñalver hasta la entrada del parque nacional Waraira Repano en Los Venadios. También se puede acceder desde el litoral central, subiendo por Macuto o Naiguatá.

¿Dónde se puede volar en Parapente en Venezuela?

﻿Estos son los lugares donde puedes volar en parapente:

﻿En Mérida (Vía pueblos del sur)

﻿En La Guaira (Vargas)(despegando desde Picacho de Galipán en el Parque Nacional Waraira Repano (Ávila), El Ávila)

En la Colonia Tovar – El Jarillo (Aragua)

En El Morro - Puerto la Cruz (Anzoátegui)

En Yaracuy (Nirgua)

En Lara (HumoCaro)

