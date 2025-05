Conozca las fechas de entrega de alimentos gratis en Florida

Suscríbete a nuestros canales

El programa Farm Share dio a conocer su cronograma para la distribución de alimentos gratis durante el mes de mayo.

El Programa distribuye verduras, productos enlatados y comestibles en diversos puntos del estado norteamericano sin necesidad de hacer un registro. Tampoco toma en cuenta la condición económica del solicitante.

A continuación, mostramos las fechas y las zonas donde los voluntarios repartirán comidas gratis:

1 de mayo

Miami (Alcalde Francis Suárez, 9:00 am), Opa-Locka (9:30 am), Brooksville (You Thrive Florida, 10:30 am)

3 de mayo:

Port Richey (Pasco Sheriff's Office, 9:00 am), Miami (Comisionado Miguel Ángel Gabela, 10:00 am)

4 de mayo:

Miami (Comisionado Joe Carollo, 10:00 am)

5 de mayo:

7:30 am Havana – Blessings of Hope

8:30 am Panama City – Calvary

9:00 am Gainesville – COGBF / Miami – Comisionado Kionne McGhee & Christ the King Church

9:30 am St. Marks – Ciudad de Tallahassee

10:00 am West Park – South Promo / WPB – Friendship Missionary Baptist Church

11:00 am Fruitland

Se recomienda llegar con antelación debido a que la cantidad de alimentos que se entrega es limitada.

El Programa Farm Share tiene más de 30 años de actividad en Florida. La organización se fundó en 1991 y desde ese entonces se ha dedicado a la distribución de alimentos sin costo algunos en todos los condados de la ciudad.

Hasta 2022, la empresa distribuyó más de 104 millones de libras de alimentos a más de 23 millones de hogares en los 67 condados de Florida.

En lo que lleva de operaciones, la empresa ha desarrollado una logística que permite la cobertura desde Pensacola hasta Key West.

Farm Share tiene la misión de que ningún habitante de Florida se quede sin comida y que ningún alimento aprovechable termine en el basurero, reseñó el portal de noticias El Tiempo

