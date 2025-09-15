Más que una decoración: esta es la gran utilidad de las peceras para la conducta de los niños

Suscríbete a nuestros canales

Armar una pecera en casa no es costoso. Psicólogos afirman que tener como mascotas peces, fortalece vínculos en el niño. Le enseña a compartir, a tener responsabilidad, a aprender siempre y cuando sea guiado por un adulto.

El costo de una pecera depende del tamaño, los implementos y los filtros.

Una pecera de 35 centímetros (cm) de largo con motor, filtro, plantas, mangueras, con el alimento incluido en promoción, más 10 peces Viuda (de colores), cuesta $ 40. El alimento en hojuelas cuesta $ 4, dijo el dueño de Peces Venezuela, ubicado en Catia, José Suárez.

“Lo principal para la limpieza son los filtros. Estos tipos de implementos mantienen la pecera en buen estado. Cada 20 días se debe cambiar el agua, nunca poner exceso de alimento porque la enturbia, la dosis es lo que uno agarre con los dedos”, afirmó.

Comentó que para los niños es recomendable la especie Viuda porque les llama mucho la atención. No mucha gente compra peceras y peces, pero sí los compran y los tienen como mascotas. El mantenimiento mensual cuesta en promedio $ 7.

El dueño de Tropi Acuarios, Alfredo Gómez, indicó que el acuario más económico oscila entre $ 60 y $ 80, hay filtros de $ 25 a $ 30. Los peces de colores más económicos cuestan de $ 1 a $ 1,50 y los más comunes son Platis, Upis, Cebra, Viuda y Tetras.

El experto recalcó que el filtro se encarga de la limpieza del acuario. Por ello, se debe sacar una vez por semana, se enjuaga y se vuelve a colocar; y los corronchos limpian el vidrio. Un pez corroncho cuesta de $ 3 a $ 4. Se recomienda cambiar el 10 % del agua cada 15 días.

Añadió que el frasco de alimento cuesta entre $ 8 y $ 10 y dura de seis a ocho meses. A los peces se les echa alimento una vez al día.

Gómez afirmó que tener una pecera es un hobbie interesante para los niños, aunque su adquisición mermó 80%.

Tener una pecera en la casa ayuda al niño a formar vínculos y responsabilidades

La psicóloga Yorelis Acosta señaló que tener una pecera en la casa va en línea con la relevancia de tener una mascota en el hogar y el compartir responsabilidades.

Dijo que la actividad debe estar acompañada de un adulto que estimule el aprendizaje sobre los peces, sobre la naturaleza, el hábitat y el comportamiento de los mismos.

“El primer beneficio para un niño al tener una pecera es de tipo educativo, porque aprenderá sobre la vida de los peces y cómo él puede hacerse responsable del cuidado de ellos”, afirmó.

Expresó que, si el adulto decide comprar la pecera, debe saber que debe acompañar al niño y potenciar los beneficios que eso tiene para él, estimular la responsabilidad en el sentido de que le tocará realizar tareas sencillas como alimentarlo, mantener el acuario limpio, y en un horario específico.

El niño aprende que el acuario y los peces tienen un espacio en el hogar y en la familia, que la mascota debe ser cuidada y atendida porque, si no, podría morir.

“En el momento que decidimos comprar la pecera y los peces, ahí empezamos a estimular responsabilidades, la empatía, bienestar emocional, aspectos educativos, aprendizaje sobre estas formas de vida, que luego se irán desarrollando”, dijo.

Reiteró que dentro de la dinámica familiar, tener una mascota fortalece vínculos, ayuda al niño a compartir, a aprender, a respetar al diferente. Una mascota, en este caso la pecera, implica responsabilidades, es objeto de derechos, y que “cuando se asumen responsabilidades deben cumplirse porque puede traer efectos negativos para la mascota y la familia”.

