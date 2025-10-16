¿Podrán tus amigos desbloquear tu cuenta de Google? La respuesta de la compañía

Suscríbete a nuestros canales

Google anunció hoy el lanzamiento de dos nuevas y significativas herramientas diseñadas para simplificar y asegurar la recuperación del acceso a cuentas de usuario bloqueadas o inaccesibles. Las nuevas funciones, que incluyen la designación de "Contactos de Recuperación" y el "Inicio de Sesión con Número de Teléfono Móvil", están disponibles a partir de hoy para cuentas personales que cumplan con los requisitos.

1. Contactos de recuperación: El poder de la confianza

La principal novedad es la posibilidad de que los usuarios elijan a amigos o familiares de confianza como contactos de recuperación. Esta opción permite delegar una capa de verificación humana para ayudar a recuperar una cuenta en caso de que el usuario principal pierda el acceso a sus métodos habituales (como el olvido de contraseña o la pérdida del dispositivo).

Mecanismo de Recuperación:

Verificación Asistida: Cuando el usuario necesita ayuda, se comunica con uno de sus contactos designados y le comparte un código.

Confirmación Segura: El contacto de recuperación recibirá una notificación o un correo electrónico y podrá confirmar que la solicitud es genuina al verificar el código, sirviendo como un garante de la identidad del usuario.

Privacidad Intacta: Google enfatiza que el contacto de recuperación "no tendrá acceso a la cuenta ni a la información personal" del usuario principal, asegurando que la ayuda se limite estrictamente al proceso de verificación de identidad.

2. Inicio de sesión simplificado en android con número móvil

Para los usuarios de Android que cambian o pierden sus dispositivos, Google estrena la función "Iniciar sesión con número de teléfono móvil". Esta herramienta identifica automáticamente las cuentas de Google mediante un número de teléfono previamente vinculado.

El objetivo es "simplificar el proceso de verificación en nuevos dispositivos", especialmente en escenarios de recuperación. En lugar de solicitar una contraseña, la función pide al usuario que ingrese el código de bloqueo de pantalla que utilizaba en su dispositivo anterior, facilitando un acceso rápido y seguro sin depender de credenciales que pudieron haber sido olvidadas.

Estas dos nuevas incorporaciones se suman a las opciones de recuperación ya existentes, como el uso de correos electrónicos y números de teléfono alternativos, reforzando el compromiso de Google con la seguridad y la usabilidad para sus miles de millones de usuarios a nivel global.

