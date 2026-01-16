Servicio Público | La señora Betty Riera necesita ayuda para una intervención oncológica

Suscríbete a nuestros canales

La comunidad se une en un esfuerzo solidario para apoyar a Betty Riera, quien requiere una intervención quirúrgica oncológica de manera urgente.

Debido a la complejidad de su estado de salud, su familia inició una recaudación de fondos para cubrir los gastos médicos necesarios que permitan realizar la operación en los próximos días.

Sus familiares y seres queridos apelan al buen corazón de los ciudadanos bajo el lema "Orar, donar o compartir".

El objetivo es alcanzar la meta de $7.000 para asegurar que Betty reciba la atención médica indispensable este mismo mes. Cada aporte, sin importar el monto, es un paso fundamental hacia su recuperación.

Formas de colaborar

Para quienes deseen realizar un aporte económico, se han habilitado los siguientes canales de recepción de fondos:

Pago Móvil (Banesco) : teléfono 0412-9124573 / C.I. 9878246.

: teléfono 0412-9124573 / C.I. 9878246. Zelle : [email protected]

: [email protected] USDC (Kontigo): 0412-9124573.

Otras formas de ayudar

Si no tienes la posibilidad de donar económicamente, puedes brindar un gran apoyo difundiendo esta información.

Compartir la imagen de la campaña y esta noticia en tus redes sociales o grupos de mensajería ayuda a que el mensaje llegue a más personas que podrían colaborar.

Contacto y mayor información

La familia agradece de antemano cualquier gesto de generosidad y acompañamiento en este proceso de esperanza.

Para confirmar datos o solicitar mayor información sobre el caso, pueden comunicarse directamente a través de los números de contacto proporcionados en los métodos de pago.

