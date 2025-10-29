¿Cómo lo hizo? Empleado robó 47 automóviles de la empresa donde trabajaba

Suscríbete a nuestros canales

Un hombre enfrenta cargos por su presunta participación en el robo de 47 automóviles, pertenecientes a una empresa de alquiler de carros, de la cual era empleado.

El acusado responde al nombre de Milton Thompson III, quien presuntamente los autos de una sucursal de Avis Budget, situada en un aeropuerto en el norte del estado Nueva York.

Posteriormente, el sujeto alquiló los vehículos robados en y los alquiló en la región estadounidense.

Robó autos valuados en 1 millón de dólares

La compañía de alquiler de autos informó a las autoridades que los vehículos, con un valor de más de 1 millón de dólares, fueron robados de su sucursal en el Aeropuerto Internacional Syracuse Hancock entre junio y agosto, detalló New York Post.

Una investigación de la policía aeroportuaria determinó que el empleado de Avis Budget, de 31 años de edad, sería quien lideró el plan de robo.

Su artimaña consistía en alquilar los vehículos robados en otras ubicaciones alrededor del condado Onondaga, para obtener ganancias, informaron las autoridades. La policía no ha revelado detalles sobre cómo se robaron los vehículos.

Se cree que Thompson, quien ya no trabaja para Avis Budget, usó sus privilegios de acceso como empleado para retirar los vehículos y volver a alquilarlos en ubicaciones externas, a veces a través de canales informales.

Buscan al sospechoso

La policía lo busca como sospechoso de hurto mayor y plan para defraudar.

De acuerdo con el reporte, otras personas quedaron bajo arresto por su vinculación con el caso. Sin embargo, no se han revelado sus nombres.

Las autoridades informaron que se han recuperado 42 de los 47 autos robados.

Al respecto, Avis Budget emitió un comunicado en el cual informó, únicamente, que los funcionarios de la compañía estaban al tanto de las acusaciones y cooperaban con la policía del aeropuerto en la investigación.

Avis Budget es un grupo de agencias de alquiler de vehículos con sede central en Parsippany, Nueva Jersey. Es una de las tres mayores empresas en su ramo en Estados Unidos, publicó El Diario NY.

Visite nuestra sección de Sucesos.

Mantente informado en nuestros canales de WhatsApp, Telegram y YouTube