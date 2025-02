Alerta por tormenta invernal en varios estados de USA: Anuncian cierres y retrasos en escuelas

Suscríbete a nuestros canales

Las escuelas en el noreste de Carolina del Norte, Western Tidewater, la península y Eastern Shore se han visto afectadas por las advertencias de tormenta invernal y los avisos de clima invernal que entraron en vigencia el martes por la mañana.

Nevadas en Washington D.C.

Se pronostica, según Washington Post, que las nubes aumentarán y se espesarán al mediodía, con temperaturas que alcanzarán los 35 grados.

Se espera que la nieve comience a acumularse desde el suroeste hasta el noreste entre las 11 a. m. y las 3 p. m., y las carreteras pueden estar resbaladizas durante la hora pico.

La nieve podría caer intensamente por momentos esta noche, antes de amainar en las horas previas al amanecer.

El miércoles por la tarde, tras un respiro, se formará una mezcla invernal que se transformará en lluvia durante la noche. Es probable que este fin de semana llueva más.

Condados bajo advertencia de tormenta invernal para este martes

El condado de Accomack en la costa este está bajo una advertencia de tormenta invernal desde el mediodía del martes hasta las 10 a.m. del miércoles.

De acuerdo con el reporte de Wavy.com, se esperan fuertes nevadas y nieve mojada, con una acumulación total de entre cuatro y siete pulgadas.

Una advertencia de tormenta invernal también está vigente en los condados de New Kent, Middlesex, East King William y East King and Queen desde las 9 a.m. del martes hasta las 10 a.m. del miércoles.

Se esperan fuertes nevadas y precipitaciones mixtas, con una acumulación total de nieve de entre dos y cuatro pulgadas y una acumulación de hielo de hasta una décima de pulgada.

También se prevé precipitaciones mixtas, con acumulaciones totales de nieve y aguanieve de hasta dos pulgadas y acumulaciones de hielo de hasta una décima de pulgada en el área bajo aviso desde las 9 a. m. del martes hasta las 9 a.m. del miércoles.

El aviso incluye los condados de Northampton, Brunswick, Prince George, Greensville, Sussex, Surry y Southampton, así como los condados de Charles City, Gloucester, Mathews, James City, Northampton (Va.) y York.

¿Dónde habrá retrasos y cierres debido a la tormenta invernal?

Franklin: Las escuelas públicas de la ciudad de Franklin cerrarán dos horas antes el martes y se cancelarán todas las actividades extraescolares.

Condado de Gloucester: El martes, las escuelas públicas del condado de Gloucester operarán de forma remota.

Los estudiantes de prekínder a quinto grado recibirán paquetes de aprendizaje para completar a su propio ritmo, mientras que los estudiantes de sexto a duodécimo grado tendrán tareas disponibles en Canvas para completar a su propio ritmo en cualquier momento durante el día.

Condado de Mathews: Las escuelas públicas del condado de Mathews estarán cerradas el martes y se cancelarán todas las actividades y funciones escolares, reseña Wavy.com

Militar: Camp Peary operará en horario comercial normal, con licencia liberal disponible si es necesario.

Condado de New Kent: Las oficinas gubernamentales y las escuelas públicas del condado de New Kent estarán cerradas el martes. Todas las actividades y eventos escolares también se cancelarán ese día.

Condado de Northampton (Virginia): El martes, las escuelas públicas del condado de Northampton tendrán un día de aprendizaje virtual/asincrónico para los estudiantes y el personal de 10 meses. Las escuelas, la oficina central de la división y todos los lugares de trabajo abrirán a las 8 a. m.

Condado de Northampton (Carolina del Norte): El martes, las escuelas públicas del condado de Northampton (NC) comenzarán dos horas más tarde de lo habitual.

Condado de Southampton: El martes, las escuelas públicas del condado de Southampton comenzarán dos horas más tarde de lo habitual.

Condado de Surry: las escuelas estarán cerradas este martes

Condado de Sussex: los centros educativos estarán cerrados este martes.

Condado de Williamsburg/James City: Las escuelas públicas del condado de Williamsburg-James City no estarán en sesión el martes y todas las actividades, incluida la feria de ciencias, se cancelarán.

Condado de York: El martes, las escuelas públicas del condado de York pasarán al aprendizaje remoto.

