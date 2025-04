Aranceles de Trump: más de 50 países buscarían ir a una negociación

Suscríbete a nuestros canales

Más de 50 países afectados por la política arancelaria del presidente de Estados Unidos (EEUU), Donald Trump estarían detrás de una negociación.

El director del Consejo Económico Nacional de la Casa Blanca, Kevin Hassett reveló los detalles este domingo, según reportó EFE.



"Anoche recibí un informe del Representante de Comercio según el cual más de 50 países se han puesto en contacto con el presidente para iniciar una negociación", expresó Hassett en una entrevista para la cadena ABC News.

¿Qué se sabe de las negociaciones?

El arancel global del 10 % que Trump anunció esta semana entró en vigor este sábado.



Hassett reconoció que "podría haber algún aumento" de los precios pero negó que los gravámenes vayan a suponer "una carga pesada" sobre el consumidor estadounidense.



El director del Consejo Económico Nacional subrayó además que los aranceles no son un impuesto "porque dependen de la oferta y la demanda": "Nuestro enfoque es reducir los impuestos, el gasto y la regulación e imponer una línea de base arancelaria en todo el mundo, golpeando a los actores más duros", agregó.



Al ser preguntado sobre por qué Rusia no figura en la lista de países afectados por los aranceles, Hassett dijo que, a diferencia de otros aliados de EEUU. como Europa, Canadá o México, "Rusia está en medio de negociaciones de paz (con Ucrania) que afectan a miles de personas", por lo que imponer gravámenes "no es apropiado".

