Caos por redada del ICE en California: esto ocurrió con unos inmigrantes en Home Depot

Agentes del Servicio de Control de Inmigración y Aduanas de los Estados Unidos (ICE) llevaron a cabo un presunto operativo el lunes por la mañana en el estacionamiento de un Home Depot en Upland, California, enfocándose en jornaleros.

Esta acción se alinea con la reciente declaración del presidente Donald Trump de que los estados y ciudades demócratas, especialmente las consideradas santuario, seguirán siendo el objetivo prioritario para alcanzar las cuotas de detenciones de inmigración.

Una mujer, que prefiere mantenerse en el anonimato por miedo, afirmó haber grabado un breve encuentro con agentes federales esta mañana. La grabación captura el momento en que los oficiales deciden retirarse, reseña Telemundo 52.

“Una muchacha latina, una mujer, pudo correr a la migra gritándoles afuera del Home Depot y eso pudo comprarle tiempo a unos compas”, comentó Alexis Teodoro, director de derechos labores del Centro Jornalero de Pomona.

Según otros trabajadores, quienes prefirieron no ser identificados, esta distracción fue crucial para que algunos de sus colegas evitaran ser detenidos.

“En ese momento, un amigo mío salió corriendo para allá y lo querían agarrar, pero él se echó a correr. No sé qué pasó con mi amigo”, expresó Salvador.

Miembros de la comunidad muestran su apoyo a inmigrantes ante redadas del ICE

“¿Qué podemos hacer? Nada más darles lo que podemos y ellos están en todo su derecho de buscar trabajo, de salir adelante”, dijo Luz América Sánchez, apoya a los jornaleros.

La mayoría de los presentes, a pesar de no tener sus documentos en regla, afirmaron haber sido interrogados.

Incluso sin tener sus papeles en orden, la mayoría de las personas que se quedaron allí dijeron que fueron sometidas a interrogatorio.

“Me paró inmigración ahí en el arbolito aquí en el Home Depot y me pidió, me dijo, ‘buenos días, identificación’ y ya le enseñé mi licencia, y me dijo: ¿Tienes alguna otra identificación? Y le saqué mi “Green Card” y me dijo: 'Que pase buen día, señor'", expresó Salvador.

A través de su plataforma "Truth Social", el presidente Trump emitió un mensaje claro el fin de semana: se ha ordenado a los agentes "hacer todo lo que está en su poder" para alcanzar la meta de la "deportación masiva más grande en la historia".

Con este objetivo en mente, indicó que el esfuerzo para detener a 3,000 personas indocumentadas diariamente se enfocará en las ciudades con las mayores poblaciones de inmigrantes, incluyendo Chicago, Nueva York y Los Ángeles.

