Paga el ISLR sin salir de casa: conozca los pasos claves y los bancos habilitados para cumplir con el Seniat

De acuerdo con los lineamientos del Servicio Nacional Integrado de Administración Aduanera y Tributaria (SENIAT), los ciudadanos y empresas en Venezuela deben cumplir con la declaración y pago del Impuesto Sobre la Renta (ISLR).

Este trámite, que corresponde a las ganancias obtenidas durante el año anterior, puede realizarse de forma rápida a través de las plataformas digitales de la banca pública y privada.

¿Cómo es el proceso para realizar los pagos?

El proceso se divide en dos etapas obligatorias: primero, se realiza la declaración en el portal fiscal para generar el compromiso de pago; y segundo, se efectúa el abono del dinero mediante la banca en línea.

Para facilitar este deber ciudadano, las entidades financieras simplificaron sus menús, permitiendo que el pago se refleje de manera inmediata sin necesidad de acudir a las oficinas bancarias.

1. Realiza la declaración en el portal del SENIAT

Antes de entrar al banco, debes tener el monto exacto y el número de compromiso que genera el sistema del Seniat

Ingresa a www.seniat.gob.ve y selecciona "Persona Natural" o "Persona Jurídica" según sea tu caso.

Coloca tu usuario y clave.

Ve al menú Procesos Tributarios > Declaración ISLR > Definitiva.

Sigue los pasos del sistema, confirma tus datos y, al finalizar, el sistema te mostrará la opción de pago electrónico. Selecciona esta vía para que el compromiso aparezca disponible en tu banco.

Paga a través de tu banco (Paso a paso)

Una vez que el sistema del SENIAT confirma que tu declaración fue exitosa, el pago estará "pendiente" en la red bancaria. Sigue estos pasos generales (pueden variar ligeramente según el banco):

Inicia sesión con tus credenciales habituales.

Busca opciones llamadas "Pagos", "Servicios" o "Pagos de Impuestos/Tributos".

Dentro de la lista de entes públicos, elige "SENIAT".

Ingresa tu número de RIF. El sistema del banco se conectará con el SENIAT y te mostrará automáticamente el monto que declaraste previamente.

Selecciona la cuenta a debitar, verifica el monto y acepta. El banco te generará un comprobante digital de pago.

Bancos autorizados para el pago electrónico

La mayoría de las instituciones financieras en el país permiten este trámite. Entre las más utilizadas se encuentran:

Banco de Venezuela (BDV) – Disponible también en la BDVApp.

Banesco.

Mercantil.

Banco Provincial (BBVA).

Bancamiga.

Banco Nacional de Crédito (BNC).

Recuerda para declarar el Seniat permite fraccionar el pago hasta en tres porciones: la primera al momento de declarar, y las otras dos en fechas posteriores establecidas por el cronograma oficial.

Es fundamental guardar el comprobante digital de pago como respaldo ante cualquier fiscalización futura.

