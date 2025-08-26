¿Dignos de envidia o lástima? La Psicología analiza los posibles traumas de quienes cambian de pareja de forma frecuente

Suscríbete a nuestros canales

Hay personas que parecen vivir siempre en el brillo de la “fase de enamoramiento”: encuentros intensos, mensajes a toda hora, presentaciones familiares rápidas y, al cabo de unos meses, un nuevo comienzo con otra pareja.

Para el público puede parecer un desfile de conquistas admirable,o envidiable; para quienes sufren sus efectos (y para la propia persona que repite el patrón) suele ser un ciclo que deja más preguntas que respuestas. ¿Se trata de libertad, elección o de heridas que aún no cicatrizaron?

En el fondo de ese mecanismo hay emociones crudas: la búsqueda de validación, la intolerancia a la soledad, el gusto por la novedad y el impulso de evitar el dolor que trae el duelo por una relación terminada.

La euforia inicial (esa mezcla de dopamina y expectación) actúa como refuerzo: engancha, recompensa, y empuja a repetir. Cuando la rutina reemplaza la intensidad, la decepción aparece y muchos salen al encuentro de la siguiente “inyección” emocional. Es una montaña rusa que, vista desde fuera, a veces se confunde con éxito afectivo; por dentro, con urgencia y miedo.

No es solo “mala suerte amorosa”: hay patrones psicológicos que vuelven habitual este comportamiento. Algunos arrastran inseguridades profundas que necesitan confirmación externa; otros aprendieron a relacionarse con un esquema de apego inseguro (miedo al abandono o rechazo, o rechazo a la intimidad), y hay quienes, sin terapia ni pausa, saltan de vínculo en vínculo para evitar enfrentarse a su propia historia. Además, la cultura actual —con su glorificación del “conseguir”, la validación pública y la presión por vivir experiencias— multiplica los incentivos para “probar” y coleccionar conquistas como si fueran trofeos.

¿Qué dice la Psicología sobre el cambio frecuente de pareja?

La psicología clínica distingue varios factores que suelen repetirse en estos casos: baja autoestima que busca refrendo en nuevos romances; apego ansioso o evitativo que sabotea la estabilidad; y, en algunos casos, dificultades emocionales más profundas como las asociadas al trastorno límite de la personalidad, que suelen manifestarse en relaciones intensas y breves. Estas condiciones no criminalizan a nadie, pero explican por qué el patrón persiste y por qué romperlo no depende solo de “quererlo más”.

También hay un componente social y de género que merece atención. Históricamente, la sociedad alabó al “conquistador” masculino; hoy esa mirada se ha ampliado y, en ciertos círculos, se celebra a la persona (hombre o mujer) que suma experiencias amorosas y sexuales.

La presión por experimentar, mostrarse irreversible y “no quedarse atrás” en la narrativa social, potenciada por redes sociales y relatos mediáticos, empuja a muchos a actuar según una lógica de prueba y error pública. El resultado: la búsqueda de novedad se convierte en una estrategia socialmente rentable y, a la vez, emocionalmente costosa.

Si te reconoces en este patrón o conoces a alguien que lo repite, hay pasos prácticos y efectivos: pausar la búsqueda compulsiva, permitirse el duelo por la relación anterior, trabajar la autoestima y los estilos de apego en terapia y aprender a tolerar la soledad como práctica de crecimiento (sí, estar solo no equivale a fracasar). La terapia (por ejemplo, terapia dialéctica-conductual en casos de inestabilidad emocional marcada) y la psicoterapia orientada a apego son herramientas con evidencia para transformar estos ciclo.

Para terminar: no es cuestión de envidiar o compadecer sin contexto. Detrás del brillo rápido hay motivos que merecen respeto y acompañamiento. La invitación es a mirar sin mitos: cuestionar la presión social que premia la conquista, asumir la responsabilidad personal y, sobre todo, entender que elegir conscientemente puede ser la libertad más profunda.

