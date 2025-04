Suscríbete a nuestros canales

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump anunció este miércoles 9 de abril un incremento significativo de los aranceles impuestos a China, elevándolos hasta un 125%.

Asimismo, ha anunciado una pausa de 90 días en la implementación de nuevos aranceles, en un momento en que su política comercial genera incertidumbre en la economía global, señala CNN.

Donald Trump anuncia nuevo incremento de aranceles a China este 9 de abril

Según informa CNN, el mandatario estadounidense comunicó un incremento significativo de los aranceles impuestos a China, elevándolos hasta un 125%, lo que intensifica aún más el intercambio de represalias comerciales con Pekín.

En el mismo mensaje, el presidente Trump declaró su intención de aumentar los aranceles estadounidenses a China mientras busca persuadir a Pekín de volver a la mesa de negociaciones.

“Debido a la falta de respeto que China ha mostrado hacia los mercados mundiales, por la presente, aumento el arancel que Estados Unidos le impone a China al 125 %, con efecto inmediato. En algún momento, ojalá en un futuro próximo, China se dará cuenta de que la época de estafar a Estados Unidos y a otros países ya no es sostenible ni aceptable”, escribió Trump.

Del mismo modo, Trump afirmó haber "autorizado una PAUSA de 90 días y un arancel recíproco sustancialmente reducido durante este período, del 10%, también con efecto inmediato". Sin embargo, CNN señala que no quedó claro de inmediato a qué países se aplicará esta pausa arancelaria.

“Por otro lado, y considerando que más de 75 países han convocado a representantes de Estados Unidos, incluyendo los Departamentos de Comercio, Tesoro y el Representante Comercial de Estados Unidos (USTR), para negociar una solución a los temas en discusión en relación con el comercio, las barreras comerciales, los aranceles, la manipulación de divisas y los aranceles no monetarios, y que estos países no han tomado represalias de ninguna manera contra Estados Unidos, a instancias mías, he autorizado una PAUSA de 90 días y una reducción sustancial del arancel recíproco durante este período, del 10%, también con efecto inmediato”.

Visita nuestra sección de: Internacionales

Para mantenerte informado sigue nuestros canales en Telegram, WhatsApp y YouTube