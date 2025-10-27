Donald Trump entra al escáner: presidente estadounidense revela detalles de una resonancia magnética

Suscríbete a nuestros canales

Este lunes 27 de octubre, el presidente de Estados Unidos (EEUU), Donald Trump, informó que se sometió a una resonancia magnética.

De acuerdo con el testimonio del mandatario, la evaluación se realizó durante un examen médico rutinario que pasó hace unas semanas.

Donald Trump entra al escáner

"Fue perfecto. Les di los resultados completos. Me hice una resonancia magnética y todo el procedimiento fue perfecto", dijo Trump a bordo del Air Force One antes de llegar a Tokio.



Recientemente, Trump fue abordado por los resultados de la evaluación rutinaria que se le realizó en el Centro Médico Militar Nacional Walter Reed.



El republicano aseguró que "nadie" ha entregado resultados médicos como lo ha hecho él durante su mandato, reportó EFE.

"Si pensara que no iban a salir bien, también lo diría. No lo ocultaría. Haría algo al respecto. Pero el doctor dijo que son algunos de los mejores informes para mi edad, algunos de los mejores que ha visto", aseguró.



Trump, de 79 años, está diagnosticado con insuficiencia venosa crónica, lo que hizo saltar las alarmas de medios y analistas que cuestionan su estado de salud.



Aun así, el informe publicado por la Casa Blanca asegura que está en buenas condiciones para llevar a cabo viajes internacionales, como en el que se encuentra ahora.

Visita nuestra sección: Internacionales

Mantente informado en nuestros canales de WhatsApp, Telegram y YouTube