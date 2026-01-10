El secreto del Hospital Laguna Honda tras un derrame cerebral: el equipo que devuelve la autonomía a sus pacientes

Suscríbete a nuestros canales

El Hospital Laguna Honda de San Francisco ha consolidado su Programa de Rehabilitación Aguda como un pilar fundamental para la recuperación de pacientes con condiciones médicas complejas.

Con un enfoque terapéutico integral, el centro se especializa en devolver la independencia a residentes que han sufrido traumas o enfermedades que alteran la vida.

Este programa no solo se enfoca en la curación física, sino en un bienestar holístico diseñado para que el paciente regrese a su hogar con las herramientas necesarias para una vida autónoma.

¿A quién está dirigido este programa?

El servicio está diseñado específicamente para residentes de San Francisco que requieren una intervención intensiva tras enfrentar diagnósticos críticos, tales como:

Ataques cerebrovasculares (Stroke) y lesiones cerebrales.

Lesiones de la médula espinal.

Amputaciones de extremidades.

Fracturas o traumatismos múltiples.

Condiciones médicas de alta complejidad.

El equipo multidisciplinario: un ejército para tu recuperación

La clave del éxito en Laguna Honda radica en su equipo de expertos, quienes trabajan de forma coordinada para personalizar cada tratamiento.

El staff incluye desde médicos especialistas en medicina física, terapeutas ocupacionales, físicos y del habla, hasta neuropsicólogos, trabajadores sociales y dietistas.

Objetivos y criterios para calificar

Para ser admitido en el programa de rehabilitación aguda, el paciente debe cumplir con ciertos estándares que aseguren la efectividad del tratamiento:

Intensidad: El paciente debe ser capaz de tolerar al menos 3 horas de terapia diaria .

Compromiso: Se requiere participación activa y progreso constante en las sesiones.

Necesidad dual: Es indispensable requerir tanto fisioterapia como terapia ocupacional.

Plan de salida: Se debe contar con un plan concreto sobre el destino del paciente tras recibir el alta del hospital.

Preparando el regreso a casa

El Hospital Laguna Honda pone especial énfasis en el "después". El proceso de recuperación incluye capacitación técnica para cuidadores, gestión de automedicación, optimización de la capacidad de deglución y el suministro de dispositivos de asistencia adecuados.

El objetivo final es aumentar la confianza del paciente y garantizar que el acceso a recursos comunitarios sea fluido una vez terminada su estancia.

