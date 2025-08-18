Experto recomienda “aprender a estar solo”: de esta manera puedes reservar momentos solo para ti, sin abandonar a tus amigos

Suscríbete a nuestros canales

La soledad suele percibirse como un enemigo silencioso: un vacío incómodo que muchos intentan llenar con risas ajenas, notificaciones constantes y planes sociales sin fin. Sin embargo, aprender a estar solo es un arte que puede transformar tu vida.

En un mundo donde el móvil vibra a cada instante y las redes nos empujan a mostrar vidas perfectas, la verdadera desconexión se ha convertido en un lujo.

Resulta irónico que, estando “siempre conectados”, vivamos en una soledad profunda. La diferencia entre soledad y sentirse solo radica en cómo gestionamos nuestro mundo interior.

“Estar solo no es lo mismo que sentirse solo”: dos palabras que encierran la clave de un bienestar emocional que a menudo ignoramos.

Beneficios de estar solos voluntariamente

1 Autoconocimiento. Al quedarte contigo mismo, escuchas tus verdaderos deseos y miedos.

2 Creatividad. Tu mente, liberada de estímulos externos, florece con nuevas ideas.

3 Resiliencia emocional. Aprendes a gestionar emociones sin depender de la opinión ajena.

4 Claridad mental. Sin ruido social, tus pensamientos fluyen con más coherencia.

5 Autonomía. Reconoces tu valor independiente de la aprobación externa.

Cómo practicar momentos en solitario

Micro-citas contigo: reserva 15 minutos al día para tomar un café en silencio.

Rutas sin compañía: camina sin auriculares, percibe tu entorno y siente tus pasos.

Diario personal: escribe sin filtros; deja que tus pensamientos fluyan en papel.

Meditación exprés: dedica un par de minutos a observar tu respiración.

Hobbies introspectivos: Dibuja, toca un instrumento o fotografía detalles cotidianos.

Voces de expertos y hallazgos recientes

Luis Miguel Real, psicólogo y autor de No pienses en un oso verde, advierte que muchas personas mantienen una agenda social extenuante para no enfrentarse a sus pensamientos intrusivos.

“Quedar con tus amigos es genial, pero si no aprendes a estar a solas contigo y a ser capaz de disfrutar de un café a solas, vas a tener una vida muy dura”, señala el psicológo en un artículo publicado en La Vanguardia.

Por otra parte, El fenómeno de la “resaca social” describe ese agotamiento mental y emocional tras apurar al máximo los planes de ocio, derivado de la presión por mantener conexiones constantes.

La psicóloga Esther López-Zafra señala que esta sobreexposición socava nuestra capacidad para decir “no” y aceptar la soledad como descanso necesario.

Cinco estrategias para manejar la soledad

1 De acuerdo con recursos de salud internacionales, algunas tácticas eficaces incluyen:

2 Hacer ejercicio para liberar endorfinas y mejorar el ánimo.

3 Exponerse a la luz solar para activar neurotransmisores placenteros.

4 Practicar hobbies que generen satisfacción interna.

5 Mantener una alimentación equilibrada que beneficie la química cerebral.

El Instituto Nacional de la Salud Mental de EE. UU. destaca que el aislamiento prolongado puede desencadenar malestar emocional, pero una soledad elegida y planificada actúa como catalizador de tranquilidad y autoreflexión.

Estar solo es una oportunidad

Iratxe López, en su blog de psicología, sostiene que la soledad no es un problema, sino una oportunidad para fortalecer la relación contigo mismo. Aprender a estar solo permite reprogramar narrativas culturales que asocian el aislamiento con fracaso social.

Según la revista de psicología La mente es maravillosa, el camino hacia la plenitud personal combina momentos de socialización con ratos de soledad consciente. Ese equilibrio evita el agotamiento y promueve un bienestar constante.

