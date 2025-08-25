Jubilación en EE.UU.: esta es toda la información clave que debes analizar para tomar la decisión correcta

Suscríbete a nuestros canales

En Estados Unidos (EEUU) las personas mayores deben tener claro que es vital tomar una decisión informada antes de pedir su jubilación, ya que podría tener un gran impacto en su situación financiera durante el resto de su vida.

En el país, la seguridad financiera en la vejez depende en gran medida de las decisiones y ahorros personales de cada individuo.

La decisión de cuándo empezar a recibir los beneficios del Seguro Social es irreversible y tiene un efecto duradero.

Recuerde que no es simplemente el final de una carrera laboral, sino el comienzo de un nuevo capítulo en el que cada individuo es responsable de su propia seguridad financiera y de su salud.

Una decisión equivocada podría llevarlo a una situación precaria a una edad en la que lo que más necesita es estabilidad y seguridad.

En este sentido, antes de dar este paso, tome en cuenta los siguientes aspectos:

Aspectos financieros

Ingresos de jubilación:

Debe analizar sus fuentes de ingreso, como el Seguro Social (Social Security), los ahorros en planes de jubilación como el 401(k) y las IRA (Individual Retirement Account), así como cualquier pensión o ahorro personal.

Dese a la tarea de comprender cómo funcionan estos fondos y cuándo puedes acceder a ellos sin penalizaciones, esto es fundamental.

Gastos futuros:

Es vital proyectar sus gastos de vida. Considerar los costos de vivienda (si se mudarás o no), transporte, impuestos y otros gastos diarios, que pueden cambiar significativamente en la jubilación.

De hecho, de acuerdo con especialistas de Fidelity Investments, actualmente un jubilado necesita en promedio hasta el 80% de sus ingresos actuales para mantener su estilo de vida.

Tasas de interés e inflación:

Debe entender cómo estos factores pueden afectar el poder adquisitivo de sus ahorros a largo plazo. Una alta inflación puede reducir drásticamente el valor de sus ahorros si no están bien invertidos.

Previsión de servicios de salud

Medicare: la principal cobertura médica para mayores de 65 años.

Es crucial entender en detalle las diferentes partes de Medicare (Parte A, B, C y D), qué cubren y qué no.

Por ejemplo, si estás pensando en jubilarte antes de tener derecho a Medicare a los 65 años, es probable que tengas que buscar opciones de seguros médicos para los jubilados anticipados.

Costos de salud: los gastos médicos son uno de los mayores desafíos para los jubilados.

Debe planificar para los deducibles, los copagos, las primas mensuales y otros costos de bolsillo que Medicare no cubre.

El Departamento de Salud y Servicios Humanos de EEUU calcula que una persona que cumpla 65 años hoy en día tiene casi un 70% de probabilidades de necesitar algún tipo de servicio de cuidados a largo plazo.

Consideraciones de estilo de vida

Momento de la jubilación:

Debe analizar la edad adecuada para jubilarse, ya que retirarse antes o después de la edad completa de jubilación del Seguro Social (Full Retirement Age o FRA) tiene un gran impacto en el monto de sus beneficios.

Ubicación:

Evaluar dónde vivir es clave, ya que factores como el costo de vida en su estado o ciudad, la tasa de impuestos para jubilados (algunos estados no cobran impuestos a los ingresos de jubilación) y la proximidad a familiares y amigos son consideraciones importantes.

Actividades y propósito: pensar en cómo pasará su tiempo es tan importante como el dinero. Planificar actividades, hobbies o incluso un trabajo a tiempo parcial puede ayudarte a tener una transición exitosa a la jubilación.

