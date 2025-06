La Casa Blanca lo confirma: Trump fija posición sobre la posibilidad de atacar a Irán

Suscríbete a nuestros canales

La Casa Blanca confirmó este 19 de junio la postura del presidente de Estados Unidos (EEUU), Donald Trump, sobre la posibilidad de atacar a Irán.

En tal sentido, la secretaria de prensa de la Casa Blanca, Karoline Leavitt, ofreció los detalles en rueda de prensa.



"Basándome en el hecho de que existe una posibilidad sustancial de que se lleven a cabo negociaciones con Irán en el futuro cercano, tomaré mi decisión sobre si ir o no en las próximas dos semanas", expresó Leavitt, citando directamente a Trump, reportó EFE.



En ese contexto, Leavitt expresó que "nadie debería sorprenderse" respecto al planteamiento de Trump de que Irán "no debería tener un arma nuclear", una posición que ha defendido "no solo como presidente, sino también como ciudadano".



Recordó que "en 2011, dijo que el objetivo principal de EEUU en Irán debería ser destruir sus ambiciones nucleares".



Al ser preguntada por las comunicaciones entre EEUU e Irán, Leavitt dijo que "la correspondencia continúa", aunque evitó dar detalles sobre ello.



En los últimos días, medios estadounidenses informaron de que Trump aprobó supuestos planes para atacar a Irán, pero aún no ha tomado una decisión final.



De acuerdo a CBS, que cita a una fuente de inteligencia de alto nivel y a un funcionario del Departamento de Defensa, el mandatario dio el visto bueno a unirse formalmente a la campaña aérea de Israel.

