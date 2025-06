Atención: retiran medicamento de Estados Unidos porque afectaría severamente la salud

Suscríbete a nuestros canales

La Administración de Alimentos y Medicamentos de Estados Unidos (FDA) anunció el retiro nacional de un popular jarabe para la tos infantil, Little Remedies con miel, debido a una contaminación microbiana que podría causar enfermedades transmitidas por alimentos.

Medtech Products Inc., parte de Prestige Consumer Healthcare Inc., está retirando voluntariamente cinco lotes del producto debido a la presencia de Bacillus cereus y problemas de estabilidad, reseña FOX 8.

La Clínica Cleveland advierte que este organismo microscópico puede provocar intoxicación alimentaria, con síntomas que incluyen náuseas, vómitos y calambres estomacales que pueden aparecer entre 1 a 6 horas o entre 8 a 16 horas después de consumir alimentos contaminados.

Los lotes afectados se distribuyeron en todo el país desde el 14 de diciembre de 2022 hasta el 4 de junio de 2025.

La FDA informa que todos los lotes de Little Remedies® Honey Cough de 118 ml (4 onzas líquidas) que aún no han caducado están incluidos en el retiro, aunque no se ven afectados otros productos de la línea.

Consejo a los consumidores

Se aconseja a los consumidores que dejen de usar el producto de inmediato y que consulten a un médico si presentan problemas relacionados.

La compañía ofrecerá reembolsos a quienes hayan comprado los lotes retirados. Para más información, se puede acceder a un enlace proporcionado por la FDA.

