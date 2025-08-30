¡Labor Day en Nueva York! Del desfile a los deportes: qué hacer en la ciudad durante el feriado

Suscríbete a nuestros canales

El Labor Day se celebra en Estados Unidos (EEUU) en honor a la contribución de los trabajadores. Aunque la fecha es un tributo anual a la clase trabajadora, la mayoría de los estadounidenses lo ven como el final de la temporada de verano.

Por eso, muchos aprovechan el fin de semana para organizar una escapada o actividades en familia por el día festivo. Durante el Labor Day, la mayoría de los negocios permanecen abiertos, pero las escuelas y las sedes del gobierno cierran sus puertas, así lo confirma el sitio web de Nueva York.

Muchos neoyorquinos aprovechan el feriado para viajar a The Hamptons o Fire Island, pero los que se quedan en la ciudad organizan pícnics o barbacoas para despedir el verano.

¿Qué actividades se pueden programar en Labor Day?

Si estás en Nueva York para el Labor Day, puedes programar varias actividades. Por ejemplo, puedes visitar un museo, disfrutar de los parques locales o ir a un partido de béisbol de los Yankees o los Mets.

También puedes disfrutar de los últimos rayos de sol en Governor's Island o asistir a los desfiles locales. Estos se organizan todos los años.

¿Cuáles son los desfiles más populares?

El West Indian Parade es uno de los eventos más populares que se celebran en la ciudad. En el desfile, los asistentes pueden disfrutar de música en vivo, comida y mucha fiesta.

El Labor Day Parade, que celebra a la clase trabajadora, también se lleva a cabo el mismo fin de semana. Este desfile se celebra cada año desde 1882.

