Los 10 estados de EE. UU. donde más se trabaja: Dakota del Norte lidera la lista por esta razón

El análisis sobre el esfuerzo laboral en Estados Unidos en 2025 revela importantes diferencias en la conducta laboral según el estado de residencia.

La investigación destaca la influencia de variables como la inserción temprana de jóvenes en el mercado de trabajo, el aprovechamiento del tiempo libre y la tendencia a tener múltiples empleos en la configuración del ranking de los estados más trabajadores.

La información fue obtenida del portal web especializado WalletHub, que con base en datos actualizados, publicó el listado de los estados que presentan mayores niveles de compromiso en el ámbito laboral. El informe se fundamenta en una medición que combina distintos indicadores relacionados con la ética y dedicación en el trabajo.

Metodología y criterios de evaluación

El estudio evalúa parámetros como el promedio de horas semanales trabajadas, las tasas de empleo, la participación en actividades de voluntariado, el uso de vacaciones y el tiempo libre dedicado a la recreación. Estos indicadores reciben ponderaciones específicas para reflejar con precisión el contexto laboral de cada estado.

Dakota del Norte destacó con promedios altos en horas trabajadas y con la tercera tasa de empleo más elevada del país, superando el 97%. El análisis señala también la baja proporción de jóvenes adultos inactivos en esta entidad, lo que indica una temprana y sostenida incorporación de jóvenes a la fuerza laboral.

Estados con mayor y menor carga de trabajo

En el primer lugar del ranking se encuentra Dakota del Norte, mientras que Alaska ocupa la segunda posición, con un promedio de 41,6 horas laborales semanales, la más alta a nivel nacional. Dakota del Sur completa el podio, con cifras significativas en empleo juvenil y múltiples empleos entre sus trabajadores.

En contraste, Michigan, Virginia Occidental, Rhode Island, Nevada y Nueva York figuran entre los estados con menor carga laboral, evidenciando menor cantidad de horas trabajadas, tasas de empleo más bajas y mayor consumo de días de vacaciones.

Entre los diez estados más trabajadores, se encuentran:

Dakota del Norte Alaska Dakota del Sur Texas Hawái Virginia Nuevo Hampshire Wyoming Maryland Nebraska

