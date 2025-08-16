Los 10 perfumes árabes de hombre que arrasan en Estados Unidos: aromas, precios y dónde comprarlos

Suscríbete a nuestros canales

Los perfumes árabes de hombre se consolidaron en el mercado estadounidense gracias a su durabilidad, el uso de ingredientes como oud y ámbar, y frascos con diseños distintivos.

En plataformas como Amazon, estas fragancias han escalado posiciones entre las más solicitadas por consumidores masculinos, ofreciendo alternativas competitivas frente a marcas de lujo occidentales, reseña La Nación de Argentina.

Un ranking de Amazon revela las diez fragancias árabes más vendidas para hombre en Estados Unidos, con precios que oscilan entre $15,99 y $43,20.

Éxito en ventas y precios en Amazon

En primer lugar está Rasasi Hawas (US$21,99), que mezcla manzana, bergamota, limón, canela y notas de pachulí, ámbar gris y almizcle. Le sigue Afnan 9 AM Pour Homme (US$26), con bergamota, lavanda, canela y haba tonka.

En tercera posición figura Club de Nuit Intense Man de Armaf, conocida como “la bestia negra”, con un precio de US$43,20 en su formato de 200 ml.

El cuarto puesto lo ocupa Lattafa Angham (US$39,75), mientras que en quinto lugar aparece Afnan Supremacy Edición Coleccionista (US$40), con piña, bergamota y flores blancas.

Fragancias para todos los gustos

El sexto lugar lo ocupa Lattafa Khamrah Qahwa ($27), seguida por Club De Nuit Untold ($32,99). En octava posición se encuentra Lattafa Opulent Dubai ($23,99), con un aroma fresco de limón, jengibre y mango.

La novena plaza es para Lattafa Qaed Al Fursan, uno de los más accesibles con un valor de $15,99. Cierra la lista Lattafa Asad Bourbon ($24,99), con un perfil especiado y toques de vainilla bourbon.

La demanda creciente responde no solo a su calidad y duración, sino también a la amplia disponibilidad en tiendas en línea, lo que ha permitido a marcas de Medio Oriente llegar a un público más diverso y global.

