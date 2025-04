Organizaciones y programas que ofrecen asesoría gratuita para obtener la Real ID en Texas

Suscríbete a nuestros canales

El costo del Real ID varía según el tipo de documento y la edad del solicitante, especialmente en el caso de las licencias de conducir. En Texas, varias organizaciones y programas ofrecen asesoría gratuita para ayudar a la comunidad migrante a obtener este documento.

Entre ellos se encuentran RAICES (Refugee and Immigrant Center for Education and Legal Services), el Texas Civil Rights Project y American Gateways, que brindan servicios para la obtención de documentos oficiales en Estados Unidos, destaca el portal AS.

A partir del 7 de mayo, todos los estadounidenses deberán contar con el Real ID, que se convierte en el nuevo documento oficial en el país. Este cambio busca aumentar los estándares de seguridad en la emisión de identificaciones.

Originalmente, la implementación estaba programada para 2021, pero la pandemia de COVID-19 retrasó su aplicación hasta mayo de 2025.

REAL ID

La Ley Real ID permite a los ciudadanos conducir legalmente, viajar dentro del país e ingresar a edificios gubernamentales, bases militares e instalaciones nucleares.

Aquellos que no tengan el Real ID podrían enfrentar problemas al realizar estas actividades. Para tramitarlo, los ciudadanos deben verificar si su identificación actual tiene una estrella en la esquina superior derecha.

Si es así, ya cuentan con el Real ID; de lo contrario, deberán solicitar una renovación en el Departamento de Vehículos Motorizados (DMV) y optar por el Real ID.

Visita nuestras secciones: Servicios e Internacionales

Para mantenerte informado sigue nuestros canales en Telegram, WhatsApp y YouTube