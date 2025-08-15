Cumpleaños de Franco Mastantuono: el festejo que contrasta con el de Lamine Yamal

Suscríbete a nuestros canales

Franco Mastantuono vivió una jornada doblemente especial: su cumpleaños número 18 y su presentación como nuevo jugador del Real Madrid. La atención sobre el joven talento se ha centrado no solo en su llegada al club, sino también en el contraste que su celebración ha marcado con la reciente fiesta de Lamine Yamal, quien también cumplió la mayoría de edad.

El argentino optó por un perfil bajo, celebrando su cumpleaños con una cena íntima en un restaurante de Madrid. Acompañado por su familia, amigos y su equipo de representación, entre ellos el exfutbolista Augusto Fernández, Mastantuono mantuvo un festejo privado que reflejó su discreción en un momento de gran exposición.

Horas después, el joven posó con la camiseta del club, que llevará el dorsal 30. En sus primeras palabras, Mastantuono no dudó en calificar la jornada como un día "muy especial" en el que un sueño se hacía realidad, aprovechando para agradecer el apoyo incondicional de su familia, quienes se mostraron visiblemente emocionados.

Con su presentación oficial consumada, el exjugador de River se unirá a los entrenamientos bajo la dirección de Xabi Alonso para comenzar a escribir las primeras páginas de su historia. Su llegada a la capital española marca el inicio de una carrera que se seguirá de cerca, tanto por su potencial en el campo como por el estilo que proyecta fuera de él.

Visite nuestra sección de Deportes.

Mantente informado en nuestros canales de WhatsApp, Telegram y YouTube.