Parques en Florida enfrentan acusaciones graves: ¿Qué denuncian los visitantes con discapacidad?

El Departamento de Justicia investiga si United Parks & Resorts Inc. discrimina a visitantes con discapacidad en varios de sus parques temáticos de Florida.

El hecho ocurre tras múltiples denuncias que aseguran que sus políticas limitan el acceso a personas que dependen de andadores con ruedas para movilizarse.

Quejas formales desatan la investigación

La División de Derechos Civiles y la Fiscalía Federal del Distrito Medio de Florida abrieron el caso después de recibir reportes de visitantes que alegan que SeaWorld Orlando, Busch Gardens Tampa Bay y Aquatica Orlando prohíben el ingreso de “andadores con ruedas”, dispositivos esenciales para muchas personas con movilidad reducida.

Los denunciantes aseguran que, sin estos equipos, no pueden acceder de manera segura a los parques. Afirman además que el personal les exige utilizar dispositivos alternativos que no se ajustan a sus necesidades médicas individuales y que, en algunos casos, generan costos adicionales.

Funcionarios federales enfatizaron que el Título III de la Ley de Estadounidenses con Discapacidades (ADA) protege a toda persona con discapacidad frente a políticas injustas en establecimientos públicos.

“A ningún visitante se le debe negar acceso ni cobrar más por una discapacidad”, afirmó Harmeet K. Dhillon, Fiscal General Adjunto de Derechos Civiles.

Los parques bajo presión mientras crecen los reportes

United Parks & Resorts, propietaria o licenciataria de siete marcas globales de entretenimiento, podría enfrentar sanciones si se confirma que sus reglas violan la ADA.

La empresa administra algunos de los parques más concurridos de Florida, que cada año reciben millones de turistas de todo el mundo.

El fiscal federal Gregory W. Kehoe señaló que la prioridad es garantizar que todos los visitantes disfruten de igualdad de acceso sin obstáculos impuestos por políticas discriminatorias.

El caso está a cargo del abogado litigante David K. Gardner y la fiscal federal adjunta Alexandra N. Karahalios, quienes continúan recibiendo testimonios de posibles víctimas.

Las personas que consideren haber sido afectadas pueden presentar una queja ante la División de Derechos Civiles en su portal web o comunicarse a la línea gratuita del Departamento de Justicia para más información.

