Peligro en el aire: incendio químico obliga a los residentes a refugiarse en el sur de un estado clave de EE. UU.

Una advertencia de refugio en el lugar se emitió para una zona del sur de Indiana tras originarse un incendio que las autoridades locales señalan podría involucrar sustancias químicas peligrosas. La información fue obtenida del portal web de WTHR.com.

Equipos de bomberos iniciaron la respuesta a un incendio activo en una ruta entre varias calles, donde las llamas y el humo se elevaron con intensidad. La policía del condado indicó la posible presencia de químicos peligrosos en el lugar y solicitó a los residentes de ciertas áreas permanecer resguardados en sus hogares.

Medidas de seguridad y área impactada

La recomendación de refugio en el lugar abarcó a los residentes al este de una carretera específica y en varias otras vías adyacentes. Además, la zona de confinamiento se extendió para cubrir una parte del sureste del condado, próxima al límite con otro condado.

Bomberos de múltiples agencias continúan combatiendo un fuego descrito como muy activo. La Sociedad Protectora de Animales del condado, ubicada cerca del foco del incendio, fue evacuada y todos los animales fueron retirados con seguridad, según la policía local.

Esta emergencia continúa en desarrollo en el condado de Warrick, sur de Indiana, y las autoridades mantienen la recomendación de refugio para los sectores afectados.

