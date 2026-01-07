Prohibido subir esta foto: la nueva trampa de los hackers para clonar boletos del Super Bowl 2026

Suscríbete a nuestros canales

Con los Denver Broncos a las puertas del Super Bowl en este inicio de 2026, la fiebre naranja se ha desatado.

Miles de fanáticos están dispuestos a desembolsar cifras astronómicas para asegurar un asiento en los playoffs, pero el entusiasmo ha puesto un objetivo en sus espaldas: estafadores y piratas informáticos están lanzando campañas masivas de fraude.

Con entradas que ya superan la barrera de los $3,000, el mercado secundario se ha convertido en un campo de batalla donde un error de clic puede costar miles de dólares.

El mercado del Super Bowl: precios por las nubes

La demanda está alcanzando niveles históricos. Según Candy Lewis, de A Lewis Tickets, el precio final dependerá del rival, pero la tendencia es clara: el presupuesto de los aficionados se está estirando al límite.

Precios actuales: Las entradas más económicas en reventa ya rondan los $1,000 , mientras que las zonas premium escalan rápidamente.

La advertencia: Expertos en ciberseguridad señalan que, ante la desesperación por no quedarse fuera, los usuarios suelen ignorar señales de alerta obvias.

Cómo operan los estafadores en 2026

Brian Cather, especialista de CP Cyber, advierte que las redes sociales son la principal trampa. Los delincuentes utilizan grupos públicos de Facebook porque carecen de moderadores que verifiquen la autenticidad de los vendedores.

Las 3 reglas de oro para no ser estafado:

Cuidado con el "Phishing": Revisa minuciosamente la URL del sitio donde compras. Los estafadores crean réplicas casi exactas de Ticketmaster o StubHub con errores ortográficos mínimos (ejemplo: https://www.google.com/search?q=T%C3%ADcketm%C3%A1stter.com). Prohibido fotografiar entradas: Nunca subas fotos de tus boletos (ni físicos ni digitales) a redes sociales. Los estafadores pueden usar el código de barras o el QR de la imagen para crear copias falsas y revenderlas, dejando tu entrada original invalidada. Huye de los "tratos privados": Si un vendedor individual te pide pago por Zelle, Venmo o criptomonedas sin una plataforma intermediaria que proteja tu dinero, es casi seguro que se trata de un fraude.

¿Dónde comprar de forma segura?

La recomendación oficial es acudir únicamente a puntos de venta autorizados y corredores de entradas con reputación comprobable de décadas.

El riesgo de perder $3,000 en un grupo de Facebook es demasiado alto cuando se trata de la gloria del Super Bowl.

¿Dónde ver el Super Bowl en Venezuela?

A quienes se encuentran en Venezuela pueden ver el Super Bowl 2026 el domingo 8 de febrero en la señal de Meridiano Tv, canal pionero en la transmisión de múltiples disciplinas deportivas.

Visita nuestras secciones: Servicios e Internacionales

Para mantenerte informado sigue nuestros canales en Telegram, WhatsApp y Youtube