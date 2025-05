Redada del ICE en Massachusetts: arrestan a inmigrante cuando iba camino a su trabajo

Suscríbete a nuestros canales

La detención por parte del Servicio de Control de Inmigración y Aduanas de los Estados Unidos (ICE) de Daniel Orellana, un joven guatemalteco de 25 años sin antecedentes penales, ha generado angustia en su familia, quienes claman justicia al considerar que fue arrestado por equivocación.

El arresto por parte de patrullas de ICE ocurrió el lunes cerca de las 6:00 a.m. en una estación de servicio en Framingham, Massachusetts, justo cuando Orellana se dirigía a su trabajo.

“No es justo que él esté atravesando esto y que lo traten como un delincuente”, dijo Arquímedes Orellana, padre del joven.

Asimismo, Orellana relató que la policía le cruzó los carros y le dijeron "tú eres esta persona, le dice mi hijo, no soy esa persona, yo no lo conozco y tú lo conoces. No, yo no lo conozco, no sé quién es, no sé de qué me estás hablando. Y entonces yo voy a trabajar ahorita y permíteme contestar mi teléfono, porque mi jefe me está llamando. No, no. Y le quitaron el teléfono y al preguntarle su estatus, lógicamente se lo llevaron”.

Según declaraciones de Enrique Martínez, trabajador de la estación Shell, a Telemundo Nueva Inglaterra, la detención de Orellana por parte de las autoridades de inmigración ocurrió mientras se encontraba en la gasolinera, y su automóvil quedó abandonado en el lugar.

Luego de una intensa búsqueda que se extendió por varias horas, los familiares de Daniel lograron encontrar su automóvil. Ya entrada la noche, obtuvieron información sobre su paradero.

“Recibimos una llamada de él, de que lo tenía ICE”, contó su padre.

La familia Orellana había llegado a Estados Unidos hace tres años desde Guatemala, escapando de la violencia en su país.

Daniel, quien estaba a punto de obtener su título de abogado, se vio obligado a abandonar sus estudios y emigrar por su seguridad, aunque lo hizo sin la documentación requerida.

“Yo no estoy en contra de lo que el gobierno está haciendo. O sea, yo sé que el gobierno está actuando por un mejoramiento del país. O sea, él quiere ver el país sea próspero y es excelente en su país y excelente por eso, pero no es justo de que se lleven gente inocente, gente que es productiva para el país", expresó Orellana.

Con la asistencia legal de un abogado, se aguardan noticias sobre el caso en las próximas horas.

Cabe mencionar que, Daniel se encuentra detenido en un centro de inmigración en Plymouth, y sus familiares mantienen la esperanza de que esta desafortunada situación se aclare y pueda volver a su hogar en los días venideros.

