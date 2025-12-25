"Una sociedad de iguales": presidente Maduro envía mensaje de paz a los venezolanos este 25 de diciembre

Suscríbete a nuestros canales

A través de sus canales oficiales, el jefe de Estado, Nicolás Maduro, compartió un emotivo mensaje con motivo de la Natividad, centrando su discurso en la fe, la humildad y la construcción de una sociedad basada en los valores cristianos.

"Este sagrado #25Dic, cuando celebramos el nacimiento del Salvador, renovamos de corazón nuestra fe profunda en el Niño Dios. Recordamos al pequeño que nació en la humildad de un pesebre en Palestina y creció para ser Jesús de Nazaret, el redentor de los pobres. Su llegada, que representa la liberación de los pecados y la presencia de Dios entre nosotros, trajo consigo el regalo más valioso para los venezolanos: el mensaje del amor como fuerza suprema para construir una sociedad de iguales y una patria en paz", se lee en parte de la publicación.

Al respecto, el mandatario recordó el nacimiento de Jesús en Palestina como un símbolo de la "liberación de los pecados" y la redención de los sectores más vulnerables.

Destacó que la figura de Cristo Nazareno debe ser el motor para impulsar una conciencia superior en los venezolanos, basada en la honestidad y la esperanza.

Además, Maduro instó a la población a reflejar la vida de Cristo en las acciones diarias para seguir defendiendo la dignidad y la alegría del pueblo venezolano durante el cierre de este 2025.

