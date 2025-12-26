Comercio entre Venezuela y Colombia crece considerablemente con respecto a 2024: estas son las cifras

Suscríbete a nuestros canales

La Cámara de Integración Económica Venezolano Colombiana (Cavecol) presentó el balance del intercambio comercial binacional correspondiente a los tres primeros trimestres de 2025. Según las cifras del gremio, la actividad económica entre ambos países registró un incremento del 8,3% en comparación con el mismo ciclo del año 2024.

El presidente de Cavecol, Luis Alberto Russian, informó que el monto total de las transacciones pasó de $797 millones entre enero y septiembre de 2024 a $863 millones en el periodo actual. A pesar del ascenso, señaló que el ritmo de crecimiento no alcanzó las proyecciones iniciales del sector privado.

"El comercio formal, que es por el que siempre abogamos y promovemos, sigue creciendo, nos hubiera gustado que hubiese crecido más", declaró Russian.

Proyecciones y disparidad en las exportaciones

Los datos detallan un comportamiento desigual en la balanza comercial. Las exportaciones provenientes de Colombia subieron un 12%, movilizándose de $693 millones a $779 millones.

Por el contrario, las ventas de productos venezolanos hacia el mercado colombiano descendieron por segundo año seguido, bajando de $103 millones a $83 millones.

Debido a esta tendencia, el gremio ve poco probable alcanzar las metas anuales de $1.300 millones o $1.500 millones. Al respecto, Russian comentó: «hay quienes estimaban que llegáramos a unos $1.500 y, al día de hoy nos resulta difícil pensar que al cierre del año lleguemos a estas cifras, aunque no tenemos los números porque siempre hay un rezago en las estadísticas».

Desafíos en materia de certificación

Para incrementar las exportaciones de Venezuela, Cavecol señala la necesidad de optimizar los trámites administrativos y sanitarios. Russian enfatizó que la meta debe ser "lograr que todo lo que es alimentos, bebidas y medicamentos venezolanos, que tienen muchas posibilidades de llegar a Colombia de manera formal, se agilicen los procesos y que vengan las autoridades a Venezuela a certificar las plantas y hasta ahora eso no se ha logrado".

