Venezuela apoya alerta de expertos de la ONU sobre el impacto del bloqueo de EEUU: Es unilateral e ilegal

El Ministro para las Relaciones Exteriores de Venezuela, Yván Gil, manifestó este jueves su respaldo a la postura de tres expertos independientes de la Organización de las Naciones Unidas (ONU) en el que advirtieron el impacto del bloqueo al país por parte del gobierno de Estados Unidos.

De acuerdo con la información suministrada por la Cancillería, los expertos de la ONU señalaron que las medidas de bloqueo afectan pilares de la convivencia internacional, como el libre comercio y el derecho a la navegación regional. El ministro Gil subrayó que estas acciones comprometen la seguridad y el derecho a la vida de la población venezolana.

“Desde el Gobierno Bolivariano, queremos resaltar el comunicado emitido por tres expertos de la ONU, que advierte sobre el grave riesgo que representa el bloqueo naval unilateral e ilegal impuesto por el Gobierno de Estados Unidos para el derecho humano a la vida, así como para los derechos de Venezuela y de la región en términos de paz, libre comercio y navegación", señaló Gil a través de la cuenta oficial de la Cancillería en Instagram.

Llamado a la protección del derecho internacional

Asimismo, el canciller destacó la importancia de la respuesta colectiva dentro del marco de las Naciones Unidas. El informe de los relatores sugiere que las políticas unilaterales socavan la soberanía de las naciones y alteran la estabilidad del comercio exterior.

En este sentido, Gil calificó como necesario el exhorto a los Estados miembros para salvaguardar las normativas que rigen las relaciones globales y la libre movilidad en aguas territoriales e internacionales.

